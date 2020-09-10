BIOCAD завершил строительство фармацевтического производства в рамках первого офсетного контракта c Правительством Москвы

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В особой экономической зоне «Технополис Москва» (площадка «Алабушево» в г. Москве, г. Зеленограде) завершено строительство комплекса зданий фармацевтического производства в рамках первого офсетного контракта Правительства Москвы на поставку лекарственных препаратов, предусматривающий встречные инвестиционные обязательства BIOCAD по созданию производства лекарственных препаратов на территории города Москвы.

Москва первой в России заключила офсетный контракт с крупнейшей в России биотехнологической компанией, благодаря чему на новом заводе BIOCAD будут производиться лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Заключенный контракт позволит городу снизить цену на лекарства более чем наполовину, к тому же регион получит высокотехнологичное производство, гарантированную поставку качественных российских препаратов и новые рабочие места.

«Практика заключения офсетных контрактов в столице уже хорошо себя зарекомендовала. В общей сложности подписано четыре таких контракта, объем частных инвестиций по ним составит почти 12 миллиардов рублей. В рамках договоренности с BIOCAD компания в течение 7 лет будет производить и поставлять в поликлиники и больницы города Москвы 22 наименования лекарственных средств для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Объем инвестиций предприятия в создание и освоение производства – более 3 млрд рублей», - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Генеральный директор компании BIOCAD Дмитрий Морозов отметил, что для компании большая честь и ответственность стать поставщиком Москвы. Уже в начале 2021 года компания планирует отгрузить первые партии лекарств заказчику, начало производства планируется в конце 2020 г. «Для нас было важно не просто построить еще один производственный комплекс, а стать органичной частью, одним из важных факторов развития здравоохранения и экономики в ведущем регионе страны». Глава компании отметил, что завод в ОЭЗ «Технополис Москва» предусматривает в рамках 2020 и 2021 года открытие более 100 новых рабочих мест.

На первом этапе работы производства планируется вторичная упаковка лекарственных препаратов и выпускающий контроль качества. Для обеспечения производства лекарственных препаратов на заводе создана система контроля качества, отвечающая международным стандартам GMP. Комплекс зданий фармацевтического производства оснащен высокотехнологичными производственными линиями, применены передовые инженерные решения для фармпроизводств, повышающие инвестиционную и операционную эффективность объекта. Общая площадь нового фармацевтического комплекса составляет более 42 тысяч квадратных метров.

Источник: BIOCAD