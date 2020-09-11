Ученые исследовали воды курорта Александра Удодова

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В течение августа медики проводили детальное исследование свойств термальной воды, которая используется в рекреационных целях в кубанской здравнице Александра Удодова.

В бальнеологическом заключении о составе и качестве воды указано, что она относится к лечебным минеральным водам наружного применения и может использоваться для бальнеологических целей. (Копия документа имеется в распоряжении редакции).

Сила воды

Целебные свойства воды хорошо знакомы посетителям бальнеологического курорта «Термы» в Белореченском районе Краснодарского края и поэтому посетив эти места однажды, большая часть людей возвращается сюда снова. Горячий минеральный источник, расположенный на территории «Терм», был обнаружен 1965-66 годах при бурении нефтяной скважины на юго-западной окраине хутора Кубанский. Памятником природы регионального значения лечебный источник в предгорьях Кавказа был признан еще в советское время, в 1983 году. Тогда же впервые были проведены исследования его медицинских свойств, выявившие уникальный состав воды.

В июле руководство бальнеологического курорта «Термы» заключило договор с ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава России на детальное исследование свойств воды источника, расположенного на территории здравницы Александра Удодова. Его предметом стало подробное изучение лечебных свойств. Специалисты Центра испытаний и экспертизы природных лечебных ресурсов ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии (НМИЦ РК) Минздрава России взяли пробы воды из скважины №1, которая находится на территории здравницы, и в течение августа провели физико-химические и радиологические испытания. По результатам испытаний было подготовлено подробное заключение о применении воды этого источника в медицинских целях.

Согласно документу, глубина скважины составляет 4504 метра, температура воды в устье – 81 градус по Цельсию. Вода, как говорится в исследовании, может использоваться в медицинских целях: «Высокоминерализированная йодобромная, борная, кремнистая высокотермальная вода из скважины №1 может использоваться для бальнеологических целей (наружное применение) как в нативном состоянии, так и при разбавлении», – пришли к выводу ученые.

В документе перечисляется ряд заболеваний, для лечения которых показана вода этого источника. Это различные функциональные болезни нервной системы, в том числе поражение отдельных нервов, заболевания опорно-двигательного аппарата, болезни мягких тканей. Целительное воздействие оказывает она и на целый ряд болезней сердечно-сосудистой системы, включая ревматические пороки сердца, проблемы с давлением, а также с артериями и венами. Она способствует лечению болезней органов пищеварения, различных эндокринных нарушений, включая ожирение и сахарный диабет, а также болезней мочеполовой системы. Кроме того, вода источника, расположенного на территории «Терм», показана для лечения ряда кожных заболеваний.

Состав воды насыщен полезными микроэлементами в высокой концентрации, что встречается довольно редко – в этом и состоит уникальность источника на территории здравницы Александра Удодова. Этот источник относится к высокоминерализованным, что является одним из важнейших показателей для эффективного лечения.

Целебные свойства йодобромистых вод люди использовали, эмпирическим путем выявив их лечебный эффект, еще задолго до того, как научились делать химические анализы. Один из примеров – горячие воды некоторых итальянских курортов, известных еще со времен первых поселений в венецианских землях. Например, поэт Петрарка в середине XIV века исцелился благодаря йодобромистым водам от кожной болезни. А один из австрийских курортов Бад-Халль был основан еще в VIII веке на йодосодержащих водах, их целебную силу впервые открыл баварский герцог Тассило. Путешественник Марко Поло в XIII веке упоминал в записях про Китай лечение заболеваний щитовидной железы особыми водами, текущими из-под земли.

Курортам нужны инвесторы

Сейчас российская санаторно-курортная отрасль остро нуждается в частных инвесторах. В России оздоровительный туризм только набирает обороты, хотя в советское время санаторно-курортная система была развита очень мощно. По данным экспертов туристической отрасли, в советских санаториях каждый год отдыхало порядка тридцати миллионов человек, с развалом Союза их число сократилось до пяти миллионов. Вся проблема – в изношенной инфраструктуре, у санаториев просто нет средств на ее восстановление. Сейчас на государственном уровне стараются решить эту проблему, но без частных инвесторов все равно не обойтись. При этом, как отмечают аналитики, потенциал у отрасли очень большой. По словам председателя Ассоциации оздоровительного туризма Елены Трубниковой, в мировых масштабах рынок оздоровительного туризма растёт уверенными темпами, увеличиваясь более чем на 6% в год, что почти в 2 раза опережает общие темпы роста мировой экономики.

Определенное влияние на отрасль оказала и пандемия. С одной стороны, многие курорты вынуждены были закрыться на период карантина, что нанесло финансовый урон. Однако после снятия этих мер и в условиях закрытых границ в отечественные здравницы потянулись российские туристы. Эксперты не исключают, что этот тренд сохраниться и после восстановления транспортного сообщения с зарубежными странами. Но при этом многие курорты не дотягивают до европейского уровня, что существенно тормозит внутренний туризм, ведь россияне уже привыкли к комфортному отдыху и не желают мириться с неудобствами, пусть даже и ради здоровья.

Здравница Александра Удодова является, по словам Трубниковой, «отличным примером частных инвестиций». «Термы» задумывались именно как современный курорт, который может удовлетворить спрос на высококачественный оздоровительный отдых. Бальнеологическую здравницу «Термы» российский бизнесмен Александр Удодов вместе с бизнес-партнерами построили на месте пансионата «Солнечный», который разрушился, как и многие другие советские курорты, из-за прекращения финансирования.

В свое время «Солнечный» был известен на весь Союз. Хотя слава эта, скорее, относится к самому источнику, на котором его выстроили в семидесятых для работников Белореченского химического комбината. Там они поправляли здоровье, подорванное на вредном производстве. Однако к источнику ехали из других мест, ведь о его целебных свойствах узнало очень много нуждающихся в лечении. Информацию передавали друг другу по системе сарафанного радио. Люди продолжали ехать сюда и после того, как закрылся сам пансионат, жили дикарями. Главным было – возможность окунуться в термальную воду, которая для многих стала настоящим источником здоровья. К примеру, Андрей Астахов, бизнес-партнер Александра Удодова и директор «Терм», в середине двухтысячных начал ездить туда пару раз в год и в итоге вылечил серьезную травму позвоночника. Если бы не кубанский источник, по его словам, он мог бы оказаться в инвалидном кресле.

Стартом проекта «Термы» стал Сочинский экономический форум в 2016 году, в рамках которого было заключено соглашение о строительстве бальнеологической здравницы на месте бывшего профилактория. Строили практически с нуля, от прежней инфраструктуры ничего не осталось. Возвели гостиничный корпус, отдельные коттеджи для отдыхающих, комфортабельный бальнеологический центр с двумя термальными бассейнами для приема процедур.

Провели озеленение, высадив парк деревьев, выполнили ландшафтный дизайн. Обустроили пруды для рыбной ловли, организовали подсобное хозяйство, которое поставляет продукцию в точки питания здравницы. Кроме того, инвесторы построили социальный бассейн, находящийся за пределами пансионата, в котором могут принимать оздоровительные процедуры все желающие.

Здравница Александра Удодова открыла свои двери для посетителей в сентябре 2019 года, и совсем скоро, на ноябрьские и новогодние праздники была заполнена уже на сто процентов. Причем не только россиянами. «Термы» начали посещать отдыхающие из Израиля, Франции, Германии и еще некоторых европейских стран.

Куда еще инвестирует Александр Удодов

Помимо рекреационной здравницы, бизнесмен является совладельцем агрокомплекса по производству шампиньонов «Грибная радуга» в Курской области, которая сейчас занимает лидирующие позиции на грибном рынке. В Европе его активы представлены немецкой компанией по сервисной обработке авиагрузов VG Cargo GmbH (Франфурт-Хан), где Александру Удодову принадлежит контрольный пакет акций. В Москве и Московской области он владеет торгово-развлекательными центрами, бизнесмен участвует в проектах по строительству доступного жилья.

Источник: https://www.mk.ru/economics/