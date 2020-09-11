Онищенко назвал способ победить алкоголизм

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За последние годы проблема алкоголизма в России стала менее острой, но до полной победы еще далеко, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

В пятницу 11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости.

По мнению бывшего главного санитарного врача России, депутата Госдумы Геннадия Онищенко, за последние годы проблема алкоголизма в стране стала менее острой, но до полной победы еще далеко. В интервью радио Sputnik он высказал мнение, что помочь в борьбе с алкоголизмом могут, в том числе, ограничение доступа к спиртному и повышение возраста продажи.

"Государству нужно бороться с доступностью алкоголя: с ценовой доступностью и с доступностью территориальной. Также надо более жестко следить за соблюдением правил продажи алкоголя. Еще, конечно, надо повысить возраст продажи алкоголя до 21 года. Это делают американцы, наши заклятые друзья, и это правильно", ? уверен Онищенко.

Бывший главный санитарный врач отметил, что государство борется с алкоголизмом, однако, по его мнению, в этом направлении нужно делать больше.

"Государство сделало повышение цен на алкоголь, запретило продажу алкоголя во всяких киосках, но государство должно делать гораздо больше. Дело не в том, что оно должно быть таким сердобольным, а в том, что государство должно уметь считать. Здоровое население России – это экономика", ? пояснил Геннадий Онищенко.

Депутат убежден, что отношение россиян к собственному здоровью постепенно меняется.

"За прошедшие 10 лет стали меньше пить. Это видно. Я считаю, что государство здесь идет не как ведущий, а как ведомый. У нас изменилось отношение людей к собственному здоровью среди подрастающего молодого поколения. Они стали более прагматичными, они стали начинать реально понимать цену здоровья", ? заключил Онищенко.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/