В роддом Геленджика установили новый лапароскоп.

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Геленджикские врачи уже пользуются новым оборудованием, которое приобрели в роддом.

Современная лапароскопическая стои?ка позволит гораздо бережнеи? относиться к здоровью наших женщин и позволит медикам менее травматично для организма пациенток проводить операции.

Врачи говорят, что невозможно даже сравнивать: после полостной операции восстановительныи? период длится до полутора месяцев, а после лапароскопическои? - 10 днеи?.

Также в роддоме появилось новое помещение - малыи? родзал. Сюда на роды можно будет позвать супруга. Все условия для партне?рских родов сеи?час создаются. Молоде?жь сеи?час продвинутая, все? чаще хотят рожать вместе, теперь это возможно и у нас в Геленджике.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик