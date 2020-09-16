Более 162 тысяч кубанцев уже привились от гриппа

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В Краснодарском крае продолжается сезонная вакцинация от гриппа. Как рассказали в региональной администрации, с начала вакцинации привилось уже более 162 тысяч человек.

Людей вакцинируют не только в больницах, но и в мобильных медицинских комплексах, организованных в каретах скорой помощи. Они работают в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Геленджике и Армавире. В краевом минздраве рассказали, что на сегодняшний день медики в них сделали прививку более 9 тысячам человек.

В общей сложности за осень и зиму планируется привить не менее 60% жителей – это более 3,4 млн кубанцев. Всего получено более 900 тысяч доз препарата.

– Прививка от гриппа особенно важна в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Профилактические меры необходимы, чтобы болезни не накладывались друг на друга и не провоцировали осложнения, – отметили в минздраве.

Напомним, по этой же причине, из-за угрозы распространения коронавируса, в этом году вакцинация началась раньше срока. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев также подчеркнул важность вакцинации и отметил, что в осенне-зимний период коронавирус никуда не денется, а вакцинация от гриппа сможет защитить людей от дополнительных рисков.

Источник: https://kuban.mk.ru/