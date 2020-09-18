Не только 36,6. Какую температуру надо считать нормальной

/Здоровье/

Повышенная температура тела не всегда свидетельствует о заболевании. В каких случаях при показаниях градусника выше 37 не стоит волноваться, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук Андрей Продеус.

Осень ? традиционный для России сезон гриппа и ОРВИ, в это время люди внимательнее, чем обычно, следят за своим самочувствием.

Принято считать, что температура тела выше 37 градусов означает, что человек заболевает. Это несколько упрощенный подход, который не совсем корректен, объяснил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, соведущий программы "Жить Здорово" Андрей Продеус. По его словам, даже если на градуснике ? 37, но вы чувствуете себя хорошо, сразу паниковать не стоит.

"Сама по себе температура не является опасной. Большее значение имеет самочувствие человека. Если есть симптомы интоксикации, человеку плохо, даже если у него условно нормальная температура, тогда человек, скорее всего, болен. Просто постоянное повышение температуры и температура из серии 37,1, измеренная под мышкой правильным прибором, беспокойство вызывать не должна", – заверил доктор медицинских наук.

Он пояснил, что такая температура сама по себе вовсе не обязательно свидетельствует о заболевании.

"Нормальная температура тела человека колеблется от примерно 36,2 до 37,2 градусов. Максимальный пик температуры у нас в районе 8 часов вечера, минимальный – часа в 3 ночи, когда мы спим. Эти цифры актуальны, если мы говорим о температуре поверхностных подмышечных впадин, поскольку понятие человеческой температуры относительно, оно зависит от того, где ее измеряют. Температуру можно измерять в ротовой полости, в заднем проходе и так далее. А если мы говорим о нормальной температуре от 36,2 до 37,2 градусов, то это подмышечное измерение температуры", – пояснил Андрей Продеус.

При этом медик уточнил, что температура выше 37 градусов не должна быть частым явлением. Если она держится постоянно, то стоит проконсультироваться с врачом, посоветовал Андрей Продеус.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/