Врач назвала время идеального отхода ко сну осенью

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Осенью дни становятся короче, поэтому ложиться спать нужно раньше, уверена врач-терапевт Ирина Ярцева. В интервью радио Sputnik она объяснила, какое значение имеет для здоровья своевременный отход ко сну.

Человеку, если он хочет оставаться бодрым и здоровым, необходимо спать ежедневно примерно по восемь часов. Однако делать это надо непременно в темное время суток. Осенью время наступления темноты сдвигается, соответственно и засыпать надо раньше, отметила в интервью радио Sputnik врач-терапевт Ирина Ярцева.

"Можно приучиться насильно класть себя спать в 9-10 часов вечера. Особенно это актуально осенью. Это самый сложный период в октябре, ноябре и декабре, когда темное время суток наступает слишком рано. Здесь очень важно ложиться спать в 9 или в 10 часов. Это вопрос привычки ? приучить себя к этому, чтобы потом вставать в 6-7 часов утра. Человек будет высыпаться, он не будет заболевать, у него будет высокая работоспособность, хороший сон и хорошая нервная система", – заверила врач.

По ее словам, важно не просто спать положенное количество часов, а спать именно в то время, которое для организма является естественным.

"Люди ошибочно думают, что главное спать не меньше 8 часов в сутки. Они начинают сдвигать момент засыпания к часу ночи, к трем часам, добирая потом до 8 часов. Это не так работает. Мы существа дневные, у нас гормональная система зависит от светового дня и от окружающих шумов. Мы считываем не только зрением, но и осязанием, обонянием, что сейчас день. Нам важно спать в темное время суток, а мы не спим и что-то делаем. Для нашего организма это стресс", – предупредила Ирина Ярцева.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/