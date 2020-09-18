Оптимизировали. Почему в Керчи из больницы выселяют ЛОР-отделение

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В Крыму имущественные споры между республиканским онкологическим центром и Керченской городской больницей №3 могут существенно осложнить работу отделения круглосуточного стационара оториноларингологии.

Камнем преткновения в интересах медучреждений стала половина площади третьего этажа Керченского филиала онкоцентра, где с 1983 года располагается и работает местное ЛОР-отделение.

Центр онкологии претендует на весь этаж и требует от главврача Керченской больницы №3 освободить нежилые помещения площадью 783 квадратных метров. Дальнейшая участь ЛОР-отделения, коллектив которого насчитывает 25 человек, похоже, никого уже не интересует.

Отделение принимает на лечение взрослых и детей из Керчи и соседнего Ленинского района Крыма. Специалисты отделения оказывают помощь больным с неотложными состояниями, включая госпитализацию по экстренным показаниям, в том числе с острыми заболеваниями отоларингологического профиля.

Тем не менее руководитель крымского республиканского онкологического центра Константин Алейченко потребовал освободить помещения, которые занимает ЛОР-отделение в Керчи. Недавно он проинформировал главврача Керченской горбольницы о новом принятом решении.Соответствующее уведомление о расторжении договора безвозмездного пользования государственным имуществом Республики Крым направлено в адрес администрации медучреждения.

Такое решение, говорят медработники, мотивировано планами онкоцентра разместить на первом этаже здания диагностический центр, а лабораторию и бухгалтерию — перевести на два этажа выше.

Попытки выселения ЛОР-отделения из здания онкологии в Керчи предпринимались и раньше. Только тогда руководству больницы удавалось урегулировать разногласия с онкоцентром. Так, с 2017 года договор безвозмездного пользования государственным имуществом заключили на бессрочной основе. Впрочем, это не стало помехой на пути к расторжению договора по инициативе главврача республиканского онкоцентра.

Теперь же всё руководство больницы совершенно случайно оказалось в отпуске и полностью отстранилось от решения спорных вопросов. Одновременно с этим участились визиты коллег-онкологов с настойчивыми требованиями освободить палаты в отделении.«Мы можем покинуть отделение только по приказу руководства и с согласия минздрава Крыма. Без инвентаризации имущества никто из отделения просто так не уйдёт», — комментируют происходящее медработники, рассчитывая на помощь региональных властей.

Оказавшись в непростой ситуации, медработники стали бить тревогу: сейчас им просто некуда уходить. Поиск альтернативных вариантов со стороны главврача успеха не возымел, поясняют отчаявшиеся медики. Для размещения ЛОР-отделения в здании первой горбольницы нет необходимых площадей, а в больнице Водников нет операционного блока.

При этом медработников успокаивают тем, что сокращение персонала не предвидится, однако выселиться в другое место, со слов начальства, всё равно придётся.

В свою очередь Константин Алейченко отказался комментировать происходящее, сославшись на необходимость согласования интервью с минздравом Крыма.Стоит отметить, нынешний руководитель республиканского онкоцентра сам не так давно занимал должность главврача третьей Керченской горбольницы. О планах Алейченко реорганизовать отделение физиотерапии ранее писали СМИ.

В публикациях говорилось о том, что персонал больницы, опасаясь сокращений, обратился к властям с просьбой не допустить закрытия отделения ФТО. Тогда жителей города и медработников уверили в том, что больница будет только расширяться, закупая новое оборудование, увеличивая штат специалистов и спектр предоставляемых услуг. Однако сказанное ранее, осталось в большей степени только обещаниями на словах.

Источник: https://nordstrim.livejournal.com