В Краснодаре стартует акция Минздрава «Тест на ВИЧ: Экспедиция – 2020» при поддержке Durex

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Жители Краснодарского края смогут бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус.

15-22 сентября в Краснодарском крае проходит региональный этап ежегодной Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020», которая в этом году проходит при поддержке ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» и охватит 45 регионов России.

Благодаря предоставленным компанией 40 000 экспресс-тестам на ВИЧ по образцу слюны, еще больше жителей российских регионов имеют возможность пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ. Почти за три месяца акции в тестировании приняли участие уже более 13 000 человек из 24 регионов.

Чтобы привлечь внимание широкой аудитории к проблеме, ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» подготовило информационную кампанию с участием блогеров “Твое здоровье - твоя ответственность”. Так, известная артистка Екатерина Варнава сдала тест в Московской области и запустила челлендж ответственного отношения к своему здоровью, передав его в регионы России. Волна поддержки уже прошла по крупным городам от Владивостока до Красноярска. Следующим регионом станет Краснодарский край, где акцию поддержала блогер и финалистка шоу “Танцы на ТНТ” Алиса Доценко. 22 сентября она также сдаст тест на станции «Экспедиции» по адресу г. Краснодар, Екатерининский сквер (пересечение ул. Красная и Постовая) около памятника Екатерине II) и задаст самые важные вопросы на тему ВИЧ эксперту.

По данным организаторов «Экспедиции», недостаток знаний о проблеме ВИЧ-инфекции может привести к повышению вероятности заражения, а при наличии инфекции в организме и отсутствии терапии последствия могут быть необратимыми. Цель информационной кампании «Твое здоровье – твоя ответственность», которая включает также информационные ролики для телевидения и Интернета, - призвать внимательно относиться к сексуальным контактам и постараться минимизировать риск заражения ВИЧ, используя презервативы и регулярно проходя тестирование.

Генеральный директор ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» Игорь Радакович в своем выступлении подчеркнул: «Сегодня быть в курсе информации о ВИЧ-инфекции – это ответственность и осознанный выбор каждого человека, кто серьезно относится к своему здоровью и здоровью своих близких. ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» не первый год поддерживает социально значимые инициативы в области противодействия распространению ВИЧ-инфекции. Наша основная задача в поддержке Экспедиции Минздрава России – это повышение уровня информированности о проблеме ВИЧ и возможных способах ее предотвращения».

В рамках кампании на сайтах o-spide.ru и durex.ru также можно будет найти образовательные материалы и видео, график «Экспедиции» и места остановок в каждом городе.19 сентября.15 сентября

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