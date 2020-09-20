Михаил Мишустин расширил перечень медицинских товаров, не облагаемых НДС

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Постановление от 18 сентября 2020 года №1480

Автомобили для перевозки инвалидов пополнили перечень медицинских товаров, ввоз и продажа которых освобождается от налога на добавленную стоимость (НДС). Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о специально оборудованных легковых машинах. Они оснащены подъёмниками, поручнями, особыми элементами крепления, средствами безопасности и оповещения. При этом в одобрении типа ТС или свидетельстве о безопасности его конструкции должны быть соответствующие записи.

Освобождение от НДС позволит снизить стоимость таких автомобилей и увеличить их количество в регионах.

В Перечень медицинских товаров, не облагаемых НДС, также входят важнейшие медицинские и протезно-ортопедические изделия, средства для коррекции зрения, техсредства для инвалидов, а также медицинские товары для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

Источник: http://government.ru