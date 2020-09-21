В ИК-5 УФСИН России по Краснодарскому краю организован новый участок по производству дезинфицирующих средств

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На участке площадью 300 квадратных метров размещена современная технологическая линия по изготовлению дезинфицирующих средств. Объем выпуска востребованной на рынке продукции составит 5 тонн в день.

На торжественном открытии нового производственного участка присутствовали начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов, главный инженер УФСИН Евгений Кисарев, председатель региональной ОНК Анзаур Ахиджак, представители партнерской коммерческой организации, корреспонденты СМИ, сотрудники производственной службы ИК-5.

Новое производство в ИК-5 организовано в кооперации с коммерческой компанией «Медлекс», специализирующейся на выпуске дезинфицирующих и антисептических препаратов. Производственная технология представляет собой замкнутый цикл - от загрузки исходного сырья в реактор для смешивания до фасовки готовой продукции в тару и нанесения маркировки.

На новом производственном участке началось изготовление широко применяемого в целях дезинфекции средства «Аминоцид». В дальнейшем ассортимент и объемы выпускаемой продукции планируется существенно увеличить. За качеством конечного продукта предусмотрен тщательный лабораторный контроль.

Взаимовыгодное сотрудничество со сторонней коммерческой организацией позволило не только расширить имеющееся в ИК-5 производство и наладить выпуск нового вида продукции, но, в первую очередь, создать дополнительные рабочие места для осужденных. Для работы на современном технологическом оборудовании организовано 8 рабочих мест. Трудовая деятельность будет способствовать дальнейшему исправлению и ресоциализации осужденных, а также даст возможность погашать иски и возмещать причиненный ущерб гражданам и государству.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю