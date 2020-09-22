Почему при осенней депрессии алкоголь не поможет

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Лечить осеннюю депрессию алкоголем не только опасно, но и непродуктивно, есть гораздо более эффективные ? и безвредные ? способы поправить самочувствие, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор Борис Положий.

Осень ? традиционная пора сезонных депрессий. Погода все чаще портится, а вместе с ней и настроение. Кто-то в таких случаях просто старается взять себя в руки, кто-то спешит к психотерапевту, а кто-то, увы, начинает приглядываться к ассортименту алкогольной продукции в супермаркетах.

Между тем, алкоголь может лишь кратковременно улучшить настроение человека, но у этого эффекта есть последствия, пояснил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела клинической и профилактической суицидологии Центра им. В.П. Сербского Борис Положий.

"В таких случаях очень быстро формируется привычка к алкоголю. Депрессии могут принять более частый характер. Они могут происходить не только осенью, но и весной, а иногда и летом, и зимой. Если человек будет постоянно их снимать алкоголем, то может сформироваться зависимость. Не избавившись от одной беды, человек попадает в другую. Алкоголь на какое-то время улучшает состояние, но это не повод, чтобы его использовать в качестве лекарства", – объяснил Борис Положий.

Для того, чтобы справиться с легкими формами депрессии, есть более эффективные и, главное, безопасные средства, отметил профессор.

"Очень хорошо помогают движение, физические упражнения и просто прогулки. Физические нагрузки по эффективности можно сравнить со специальными препаратами, антидепрессантами. Если такие меры не помогают, то надо обратиться к врачу. Если депрессия принимает серьезный характер и мешает работать, то надо обратиться к психиатру или психотерапевту", – посоветовал Борис Положий.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/