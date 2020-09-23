В порту Новороссийска задержана партия гранатов из Египта

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В морском порту «Новороссийск» при проведении досмотра партии гранатов, общим весом 31,6 тонн, прибывших из Египта, специалистами Южного межрегионального управления Россельхознадзора был выявлен в живом состоянии карантинный объект для РФ- средиземноморская плодовая муха.

Данный энтообъект подтвержден заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции Новороссийского филиала ФБГУ «ВНИИКР». В соответствии с правилами и нормами обеспечения карантина растений в целях недопущения распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации зараженные гранаты запрещены к ввозу в страну.

Средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata (Wied.)) – относится к группе наиболее опасных и вредоносных видов, повреждает плоды абрикоса, яблони, сливы, черешни, томата, а также более 200 видов других растений. Личинки, питаясь плодами, вызывают их преждевременное опадение. Повреждение кожуры мухой при яйцекладке вызывает развитие плесеней и гниение плодов.

Источник: http://rsn.krasnodar.ru/