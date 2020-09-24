Медики установили связь между нечищенными зубами и болезнью мозга

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Говорят, все болезни от нервов. Стоматологи могут возразить, что на самом деле все болезни — от зубов.

Точнее, от неправильного ухода за ними. Ведь за банальным кариесом может стоять серьезная патология желудочно-кишечного тракта, а пародонтоз - стать первым симптомом болезни сердца. Проблемы в полости рта влияют не только на красоту вашей улыбки, но и на состояние сердца, легких, общий иммунитет — и здоровье мозга и нервной системы тоже. «МК» разобрался, какие проблемы со здоровьем могут повлечь за собой больные зубы.

Сосуды

Медики считают, что различные заболевания сердечно-сосудистой системы ассоциируются с болезнями зубов и десен. В 2018 году группа ученых из Великобритании и Южной Кореи провела исследование миллиона пациентов и выявила, что чем старше пациенты и хуже состояние их полости рта, тем выше вероятность коронарной недостаточности, атеросклероза, инсульта.

Врачи проверяют следующую теорию: бактерии, вызывающие гингивит, пародонтит и другие заболевания десен, разносятся с помощью кровеносной системы по всему организму. Они могут способствовать воспалению сосудов, вызывать их закупорку, тромбы. В пользу этой теории говорит то, что бактерии, которые обычно считаются исключительно «зубными», медики находят в бляшках сосудов, расположенных далеко от рта. Так что чем лучше вы следите за гигиеной зубов, тем меньше у бактерий шансов вызвать воспаление где-нибудь еще.

Сердце

Хронический пародонтит в два, а иногда и в три раза повышает риск получить сердечную недостаточность, предупреждают специалисты Гарвардской школы медицины. Все дело в тех же бактериях, которые размножаются в тканях, окружающих зуб, и вызывают воспалительные процессы в организме. Если воспаления не лечить, а на состояние десен не обращать внимание, рано или поздно бактерии могут осесть даже в клапанах сердца, вызывая такое заболевание как инфекционный эндокардит.

Наиболее подвержены ему люди, уже имеющие проблемы с сердцем, но порой микроорганизмы поражают и клапаны сердца в целом здоровых людей. Важно вовремя обращаться к стоматологу и не дожидаться, пока воспаление пародонта перейдет в хроническую фазу. А заодно не забывать о профилактике: чистке зубов дважды в день, использовании зубной нити или жевательной резинки без сахара после каждого приема пищи и напитков.

Органы дыхания

Болезнетворные бактерии могут перемещаться из полости рта и в легкие, начиная размножаться на их поверхности. Каждый раз, когда мы совершаем вдох или выдох, мельчайшие частички слюны путешествуют изо рта в легкие и обратно. Обычно иммунная система защищает легкие от потенциально опасных бактерий, однако в ослабленном организме они могут повредить легочную ткань и вызвать ее воспаление.

Исследование, опубликованное Американской академией парадонтологии, говорит о том, что вредные микроорганизмы, проникая из полости рта, могут стать причиной бронхита и пневмонии, а также значительно ухудшить состояние человека с такими болезнями как эмфизема легких и хроническая обструктивная болезнь легких.

У тех, кто страдает от астмы и других хронических заболеваний дыхательных путей, бактерии могут снизить успешность лечения медикаментами. Другими словами, необходимо следить за тем, чтобы баланс «хороших» и «плохих» бактерий во рту (а их там около 650 разных видов) не нарушался.

Нервная система

Регулярно и правильно заботясь о здоровье зубов и десен, можно отсрочить наступление старческой деменции — в частности, синдрома Альцгеймера, от которого страдают 6% людей старше 65 лет. Об этом свидетельствует недавнее исследование норвежских ученых из Университета Бергена.

Медики в других странах тоже делали такие предположения, однако теперь удалось получить ДНК-доказательства того, что бактерии, вызывающие гингивит, могут перемещаться изо рта в мозг и разрушать его клетки белком, который вырабатывают.

Продукты жизнедеятельности этих бактерий были обнаружены в клетках мозга 96% пациентов, которых изучили специалисты из Норвегии. В опубликованном ими докладе говорится, что бактерии не вызывают болезнь напрямую, но повышают риск развития потери памяти и увеличивают скорость, с которой болезнь прогрессирует.

Поэтому следить за состоянием полости рта пожилым людям нужно особенно внимательно — хотя это нужно делать и тем, кто еще не вошел в группу риска.

Репродуктивная система

Кариес — распространенная проблема среди беременных женщин. Они чаще перекусывают, рацион становится менее сбалансированным, а большинство фтора и кальция из продуктов питания уходят на развитие плода, а не на укрепление эмали зубов. Однако не все знают, что запущенный кариес может стать причиной преждевременных родов и привести к небольшому весу новорожденных. Этот факт подтвердило недавнее исследование чешских ученых, опубликованное в «Журнале клинической пародонтологии».

В 45% случаев у женщин, родивших раньше срока, обнаружились кариес зубов и болезни десен. Индийские ученые, изучавшие этот же вопрос, пришли к выводу, что проблемы в числе прочего вызывает кариесогенная бактерия Actinomyces naeslundii. Она провоцирует вырабатывание веществ, из-за которых сокращается матка, а из плодовой оболочки раньше времени истекают воды.

В результате происходят преждевременные роды. Чтобы снизить риск, беременным женщинам нужно тщательно ухаживать за зубами. Кстати, профилактикой против трещин эмали может выступать обыкновенная жевательная резинка без сахара. Во время процесса жевания выделяется слюна, в которой присутствуют «строительные элементы» фтор и кальций, укрепляющие зубы.

Источник: https://www.mk.ru/