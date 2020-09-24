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Специалисты, представляющие лабораторию рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, сообщили, что 24 сентября около 9 часов утра по московскому времени на Земле началась магнитная буря.

Она относится к категории G1, самой "слабой" из пяти существующих.

Многие ученые считают, что слабые и даже средние магнитные бури, вопреки распространенному представлению, для людей протекают почти незаметно.

Согласно прогнозу, опубликованному на сайте еще одна слабая магнитная буря может ожидать планету в воскресенье. Вероятность геомагнитных возмущений такой силы в пятницу или субботу оценивается, как и сегодня, в 10 процентов.

Источник: https://www.mk.ru/