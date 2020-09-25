В Краснодарском крае прошла Всероссийская акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»

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С 15 по 24 сентября жители Краснодарского края приняли участие во Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020», которая проходит при поддержке Горьковского автозавода и Рекитт Бенкизер Хэлскэр.

Кубань второй раз принимает участие во Всероссийской акции по тестированию на ВИЧ-инфекцию, поэтому люди легко узнавали на улицах яркую запоминающуюся символику брендированных автомобилей с широкой красной лентой и надписью «Тест

на ВИЧ: Экспедиция 2020» на бортах. Экспресс-тестирование проходило в 5 городах региона: Ейске, Сочи, Новороссийске, Анапе, Краснодаре. 19 сентября в Новороссийске прошло ночное тестирование. Всего в ходе акции свой ВИЧ-статус узнали более 500 жителей Кубани.

Сегодня риск заражения ВИЧ-инфекцией есть у каждого, невзирая на возраст, пол, социальный статус. И наша ответственность знать о ВИЧ всё: с ним можно бороться, его можно лечить, а самое главное, его можно предотвращать. Об этом говорили на информационно-разъяснительных мероприятиях для медицинских специалистов, которые проходили в городах проведения акции. На лекциях для врачей первичного звена специалисты акции рассказали об особенностях дотестового и послетестового консультирования, в обучающих материалах были наглядно продемонстрированы различные форматы диалога и роли врачей при консультировании пациентов.

В рамках акции также прошли общешкольные родительские собрания, на которых учителя и родители школьников узнавали о путях передачи ВИЧ-инфекции, о том, как рассказать детям о ВИЧ и грамотно ответить на возникающие вопросы. Это станет основой их дальнейшего безопасного поведения в отношении ВИЧ-инфекции и других заболеваний.

СМИ региона оказали серьезную поддержку в освещении акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». Журналисты принимали непосредственное участие в мероприятиях акции – сами проходили тест на ВИЧ в мобильных пунктах тестирования. Личный опыт позволил им в доступной форме рассказать своей аудитории о способах передачи и профилактики ВИЧ-инфекции, а также напомнить людям о необходимости регулярного тестирования на ВИЧ.

24 сентября в Краснодаре состоялось закрытие краевого этапа акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020», в котором приняли участие заместитель начальника управления организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Краснодарского края, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи в управлении Ю.А.Сарычев, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» министерства здравоохранения Краснодарского края А.Е.Палагута, специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Т.Н.Межевая.

Заместитель начальника управления организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Краснодарского края, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи в управлении Ю.А.Сарычев отметил, что главной задачей акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» является привлечение внимания к проблеме распространения ВИЧ-инфекции, которая является социально-значимым заболеванием. «Сегодня существует необходимость донести до населения информацию о путях передачи ВИЧ, о методах профилактики, а также создать условия для толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным людям. И такие акции решают эти задачи, а также очень востребованы жителями края», - сказал в заключение Ю.А.Сарычев.

По словам заместителя главного врача по медицинской части ГБУЗ «Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» министерства здравоохранения Краснодарского края А.Е.Палагута, задачи, которые были поставлены организаторами акции – привлечение широкого внимания к проблеме распространения ВИЧ-инфекции с целью повышения уровня информированности населения – выполнены. «Наш основной контингент – это молодые люди. И наша основная задача беречь от заражения ВИЧ-инфекцией именно молодежь. Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» вносит в нашу профилактическую работу весомы вклад», - констатировал А.Е.Палагута.

Специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Т.Н.Межевая рассказала: «ВИЧ-инфекция, и ее последствия, приводящие к возникновению СПИДа, одна из проблем нашего времени. Среди причин, обуславливающих неблагоприятную ситуацию в отношении ВИЧ/СПИДа, такие социальные проблемы как низкий уровень сознательности, отсутствие знаний о заболевании, непонимание индивидуального риска и его последствий. Сегодня, в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции ни на минуту нельзя прекращать профилактическую работу в отношении социально-значимых инфекций. К сожалению, в условиях пандемии количество профилактических акций по анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ снизилось. И проведение акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» дает жителям шанс принять участие в таком важном мероприятии, как тестирование на ВИЧ-инфекцию».

В ходе мероприятия состоялась традиционная торжественная передача флага региона организаторам в знак участия Краснодарского края в акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020».

Следующим регионом, в который отправится экспедиция, станет Республика Карачаево-Черкесия.

Источник: o-spide.ru