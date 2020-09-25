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Пресечен ввоз партии персиков из Турции

В морском порту г. Туапсе при досмотре персиков весом 18,88 тонн, прибывших из Турции, специалистами Южного межрегионального управления Россельхознадзора выявлен в живом состоянии карантинный объект : средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata (Wied.))

Данный энтообъект подтвержден заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР».

Партия персиков запрещена к ввозу на территорию Российской Федерации.

Источник: http://rsn.krasnodar.ru/

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Категория: Новости / Здоровье

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