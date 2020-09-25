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Пресечен ввоз партии персиков из Турции
В морском порту г. Туапсе при досмотре персиков весом 18,88 тонн, прибывших из Турции, специалистами Южного межрегионального управления Россельхознадзора выявлен в живом состоянии карантинный объект : средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata (Wied.))
Данный энтообъект подтвержден заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР».
Партия персиков запрещена к ввозу на территорию Российской Федерации.
Источник: http://rsn.krasnodar.ru/