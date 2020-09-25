Названы ошибки при использовании морозилки

/Здоровье/

Как правильно хранить в морозильных камерах продукты, чтобы они не портились, объяснил в интервью радио Sputnik эксперт по здоровому питанию, шеф-повар Сергей Синицын.

Вопреки распространенному мнению, продукты в морозилке можно хранить вовсе не "сколько угодно", при этом бытовую морозильную камеру лучше использовать не для заморозки, а для хранения ранее замороженных продуктов. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын.

"Если мы сами замораживаем что-то в морозильной камере, это получается менее качественно, чем это делают профессиональные морозилки. Профессиональное оборудование делает шоковую заморозку, тем самым не портит качество и структуру продукта. Домашнюю морозилку лучше использовать, чтобы сохранить пельмени, вареники, слоеное тесто, замороженные овощи или ягоды", – пояснил Сергей Синицын.

Если возникает необходимость самостоятельно заморозить, например, мясо, нужно делать это с соблюдением определенных правил.

"Идеальный вариант – замораживать в вакууме. Если нет домашнего вакуума, можно использовать пакеты zip-lock, которые запечатываются. Если пакет порвался, происходит обезвоживание продукта, мясо сохнет, это сильно влияет на текстуру. Некоторые срезают заветренный кусок, кто-то использует на бульон, но лучше быть осторожным с такими продуктами", – предостерег Сергей Синицын.

По его словам, ревизию морозильной камеры нужно производить как минимум раз в три месяца ? слишком долго хранить там продукты не следует.

"Во многих семьях глубоко в морозилку заглядывают достаточно редко, могут найти там, например, заготовки рыбы или мяса прошлогодней давности. Такие продукты некачественные и уже становятся небезопасными, потому что бактерии даже при минусовой температуре размножаются. Поэтому морозилки надо максимально очищать, освобождать, дезинфицировать и обновлять продукты, которые там хранятся", – предупредил Сергей Синицын.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/