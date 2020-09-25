Лечение остеопороза обходится здравоохранению дороже, чем лечение инсультов и инфарктов

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По словам ученых «Российского геронтологического научно-клинического центра» Александр Розанов и Екатерина Дудинская нагрузка на систему здравоохранения из-за неправильного образа жизни пациентов с остеопорозом позволяет считать эти болезни «пандемией XXI века». В ходе вебинара «Терапия социально-значимых заболеваний», спикеры рекомендовали практикующим врачам активнее применять концепцию снижения вреда для профилактики остеопороза.

С последствиями переломов связано больше госпитализаций, чем при любых других болезнях, — рассказали ученые «Российского геронтологического научно-клинического центра». По статистике, 40% пострадавших от перелома шейки бедра оказываются не способны больше самостоятельно передвигаться. До трети пациентов, получивших перелом в пожилом возрасте, будут нуждаться в постоянном уходе.

«Это ведет к колоссальным затратам на госпитализацию. Экономическое бремя переломов для здравоохранения в целом и для семей превышает бремя инсультов. Самое опасное, что очень легко запустить «каскад переломов». Для этого достаточно получить первый и незначительный перелом. Летальность составляет 20-24% в течении первого года после перелома шейки бедра», — отметила Екатерина Дудинская.

Основными факторами риска, влияющими на развитие остеопороза, являются уменьшенное потребления кальция с продуктами питания, низкая физическая активность, избыточное потребление алкоголя и курение. Риск перелома шейки бедра выше на 44% у курящих за счет уменьшения минеральной плотности костной ткани. Именно влияние продуктов горения, а не никотин снижает уровень витамина D3 в организме, что нарушает обменные процессы кальция.

«Курение значимо и довольно негативно влияет на прогноз течения заболевания. Важно отметить, что это происходит не за счет влияния никотина, а за счет воздействия продуктов горения. Продукты горения за счет влияния на систему цитохромов нарушают обмен витамина Д и усиливают распад эстрогенов. Происходит усиление окислительного стресса, хронического воспаления и воздействия на организм тяжелых металлов. А смертность от остеопороза сравнима со смертностью от инсульта», — рассказала Екатерина Дудинская. Для профилактики остеопороза, ученые советуют, наряду с регулярной физической активностью, исключить воздействие табачного дыма, в том числе за счет перехода на альтернативные продукты, и повышать приверженность здоровому образу жизни. «Для курящих профилактика остеопороза заключается в том, что нужно бросить курить. Или перейти на более безопасные формы потребления никотина, например, электронные системы нагревания табака.

Так как риски остеопороза, в основном, связаны с продуктами горения, одним из логических путей будет снижение риска за счет потребления бездымных продуктов», — сказала Екатерина Дудинская. По ее словам, одно из недавних исследований позволило установить, что по сравнению с воздействием табачного дыма, аэрозоль электронных систем доставки никотина не оказывал такого пагубного эффекта. По мнению ученых «Российского геронтологического центра», переход на альтернативные бездымные продукты может быть одним из путей снижения риска для костной ткани. Старший научный сотрудник «Российского геронтологического центра» Александр Розанов рассказал, что на профилактику социально-значимых болезней направлен и федеральный проект Минздрава «Укрепление общественного здоровье».

Среди целей проекта: формирование среды, способствующей снижению потребления соли и сахара, защита от табачного дыма и злоупотребления алкоголем. «Каким бы грамотным не был врач, если пациент не меняет образ жизни, не следует рекомендациям, то усилия врача не будут эффективными. Важнейшим компонентном стратегии укрепления общественного здоровья являются сами пациенты. Они должны выполнять рекомендации врачей – избегать употребления табака, соли, алкоголя, стараться жить в более приемлемых экологических условиях. Назначенную врачом таблетку в рот кладет пациент. И если он ее туда не положил, ни о каком лечении речи быть не может», — отметил Александр Розанов.?

Источник: http://obschezdrav.ru