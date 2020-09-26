Синоптики предсказали: в октябре алкоголики уйдут в запой

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2020-й вискосный горазд на сюрпризы — увы, не слишком приятные. А теперь вот и октябрь непривычный сулят нам метеорологи.

Согласно прогнозам, погодные явления в середине осени будут не столько неблагоприятными, сколько нетипичными. Но именно эта «нетипичность» и способна вызвать осенние обострения у отдельных категорий граждан.

Если верить синоптикам, в октябре россиян почти всех регионов ждут ливневые дожди и ветреная погода. Почти повсеместно ожидаются резкие перепады температуры и атмосферного давления. На местах октябрьская погода будет иметь свою специфику, но везде она будет нетипичной и непривычной для этого времени года. К примеру, традиционно ласковые крымские и краснодарские октябрьские ночи против обыкновения будут не теплее +12 градусов. Да и в целом жителей южных регионов России ожидают непривычно хмурое небо и обильные осадки.

В Питере ливневые дожди и шторма предположительно вызовут большое октябрьское наводнение. А к концу месяца петербуржцы увидят первый снег — правда, пока с дождем и при плюсовой температуре не выше +9.

В Москве дождей будет, наоборот, меньше, чем обычно в это время года. Но над столицей зависнут тучи, будет пасмурно и промозгло. Дневная октябрьская температура не поднимется выше +12, а ночью столбики термометров будут падать до +5 градусов. Последняя декада месяца принесет с собой первые ночные заморозки, а дневной температурный фон застрянет возле отметки +3.

- Для людей с хроническими заболеваниями опасна не плохая погода сама по себе, а ее колебания, резкие перепады температуры, влажности и давления, - предупреждает терапевт Марина Васильева. - Не характерные для сезона метеоусловия в целом отрицательно влияют на тонус метеочувствительных людей, а у имеющих хронические заболевания могут возникнуть обострения. Высокая влажность усугубляет гипертоническую болезнь, атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания, более тяжело протекает предменструальный синдром (ПМС) у женщин. Причем реакция на одни и те же погодные условия будет разной у гипертоников и гипотоников, у метеозависимых и у людей с проблемами в области сердечно-сосудистой системы или органов дыхания. К примеру, у одного от погоды разыграется мигрень, а у другого метеоризм, поэтому общими рекомендациями тут не обойтись. Разве что быть морально готовыми к плохому самочувствию и беречь себя.

Психолог Алина Колесова предупреждает, что пасмурная и капризная погода особенно опасна для людей с зависимостями. Она грозит обострением алкоголикам, наркоманам, лицам с нарушением пищевого поведения. Причина в том, что подобные неустойчивые погодные условия у восприимчивых людей, коими и являются зависимые, порождают повышенную тревожность, нерешительность, снижение координации и утомляемость.

- А это как раз и есть те состояния, которые толкают их к «употреблению», - поясняет психолог. - Зависимые могут якобы не чувствовать круглосуточную борьбу своего организма с атаками извне и не ощущать, как напряженно он пытается адаптироваться к меняющимся условиям, но на физическом уровне это проявляется именно в попытке поддержать себя извне — алкоголем или другими привычными стимуляторами.

Также специалисты предупреждают, что в сумрачную и сырую осеннюю погоду могут возникать фобии разного характера:

- В эти мокрые и темные короткие дни горожане часто жалуются на снижение зрения и на навязчивые страхи - например, страх попасть под автомобиль (лидирует), страх наехать на пешехода (у автомобилистов), страх заразиться от кашляющего попутчика, забыть о важных делах или оставить в общественном месте личные вещи... Все это действует угнетающе на нашу психику и в итоге мы дополнительно «накручиваем» собственные страхи. Мы кажемся сами себе «ненормальными», но в основе наших иррациональных страхов лежит здоровый инстинкт самосохранения. Скоро действительно начнет рано темнеть, в условиях высокой влажности и осадков видимость на дорогах снизится, концентрация внимания пешеходов и автомобилистов в связи с вышеописанными причинами ослабнет. Мы это почувствуем и начнем тревожиться. Но тревогу следует направить в мирное русло, превратив ее в спокойную осознанную бдительность.

Чем еще грозит нам сырая и холодная погода?

Расстройства пищеварения. В периоды повышенной влажности в нашем желудке и кишечнике увеличивается объем воздуха, из-за чего мы ощущаем дискомфорт (вздутие, тяжесть), который, в свою очередь, приводит к расстройству пищевого поведения - исчезает чувство насыщения, постоянный голод сменяется ощущением тяжести и в итоге сказывается на общем самочувствии.

Одышка, затрудненное дыхание. Из-за переполнения в условиях осадков нашего желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) воздухом поднимается наша диафрагма, что не позволяет адекватно работать нашим легким — и здоровые люди страдают от нехватки воздуха, а астматики получают обострение. А регулярные спазмы бронхов, вызываемые метеоусловиями, ведут к общему состоянию тревожности — вплоть до панических атак. Тревожные приступы, в свою очередь, могут вызвать срыв у групп риска — например, запой у алкоголиков.

Слабость и «предболезненное» состояние. В сырую погоду увеличивается риск всевозможных вирусных инфекций и простуд. При повышенной влажности воздуха, препятствующей испарению с поверхности тела человека, атмосферное потепление переносится хуже, чем мороз — влажные +5 могут быть куда более пронизывающими, чем солнечные и безветренные -30. Организм кидает все силы на борьбу с участившимися вирусными атаками — и у него не остается сил на нашу с вами «мирную» активность.

Правила капризного октября:

Головной убор. Влажный ветер раздражает рецепторы открытых участков кожи, вызывая нервное напряжение, поэтому в подобную погоду меньше находитесь на улице, а выходя, покрывайте голову.

Баня вместо спорта. Профилактические ингаляции травами и русская баня защитят вас от вирусов и простуд. Если чувствуете себя не в форме, лучше уменьшите в этот период физическую активность (даже самую полезную — спорт и прогулки).

Чай и массаж вместо алкоголя. Избегайте психоэмоциональных нагрузок и не пытайтесь снять их горячительным, лучше пейте чай с мятой и лимоном, настойку валерианы или пустырника. Также поможет восстановить тонус массаж шейно-плечевого пояса, горчичники на область затылка, ножные горячие ванны и китайский массаж ушей — в течение 3 минут интенсивно массируйте свои мочки, пока не почувствуете, как по голове и телу разливается приятное тепло.

Источник: https://www.mk.ru/