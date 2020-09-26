Минздрав планирует изменить порядок проведения УЗИ

/Здоровье/

Новые правила УЗИ разработал Минздрав. Пациенты не смогут сами себе назначать исследования. Порядок начнет работать с января будущего года.

Как говорится в правилах, УЗИ будут проводиться только по назначению лечащего врача, фельдшера или акушерки, если на последних возложены функции доктора. Важный нюанс: за пациентом приказ закрепляет право выбора медицинской организации. То есть гражданин сможет попросить выдать ему направление не только в свою же поликлинику, но и в другой диагностический центр. Решение проводить исследование или нет остается за врачом УЗИ. Принимать он его станет исходя из обоснованности назначения, наличия медицинских показаний, противопоказаний и риска. Это значит, что пациент, не имея бумаги от лечащего врача, уже вряд ли сможет, что называется, своим ходом обратиться в частную клинику или отдел платных услуг в государственном заведении с просьбой просканировать ему брюшную полость или мочевой пузырь.

Сейчас подобных сложностей обычно не возникает, платные клиники готовы выполнить любой каприз за деньги пациента и за один визит проверить на аппарате УЗИ весь организм: от щитовидной железы до почек и шейных артерий. По новым правилам, если врач ультразвуковой диагностики придет к выводу о невозможности провести исследование, он будет обязан выдать больному письменный отказ с указанием причин.

Зато если во время процедуры доктор заметит в организме пациента патологию, он сможет отклониться от первичных назначений терапевта и расширить область исследования.

По итогам обследования кроме протокола, в котором теперь, кстати, нельзя делать сокращений, больной получит на руки изображение своего внутреннего мира.

Источник: https://www.mk.ru/