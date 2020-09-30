Умирать от рака стали реже

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По итогам первого полугодия (с января по июнь) 2020 года смертность от злокачественных новообразований в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 5%.

Об этом на днях сказал министр здравоохранения РФ Михаил МУРАШКО в своем приветствии к участникам Международного форума по онкологии и радиологии, состоявшегося в Москве. Казалось бы, всего-то на 5 процентов уменьшилась смертность россиян от рака. Но что это значит в масштабах всей нашей страны, если измерять умерших не в процентах, а в «жизнях», в «человеках»?

Так вот, до нынешнего года в нашей стране шел постоянный рост смертности в онкологии. К примеру, только за первое полугодие 2019 года от рака умерли около 149,4 тысячи человек — это на 1,5% больше по сравнению с первым полугодием 2018 года (данные Росстата). Так что снижение за первые 6 месяцев этого года всего на 5% означает более 7 тысяч спасенных жизней! Реже стали умирать и в первый год заболевания, что говорит о более раннем выявлении опухолей.

Что это? Первые шаги к победе над «чумой» ХХ, а теперь уже и ХХI века? А может, начало полной расправы над самым страшным врагом человечества сегодня? Хотелось бы в это верить. Но как удержать наметившуюся тенденцию на спасение людей от злокачественных новообразований? О глобальных проблемах в онкологии в мире, о вариантах их решения, о достижениях и неудачах, о перспективах, сотрудничестве врачей разных направлений и разных стран речь шла на Третьем международном форуме по онкологии и радиологии, только что заверившем свою работу в столице.

В течение пяти дней участники форума обсуждали насущные проблемы в онкологии. Прошла целая серия уникальных мероприятий: конгресс относительно стратегии оказания онкологической помощи пациентам в условиях вирусной пандемии (на примере COVID-19) с участием руководителей ведущих профильных медицинских учреждений нашей страны, юбилейная сессия Ассоциации директоров институтов онкологии и радиологии стран СНГ и Евразии, первая всероссийская онкоурологическая школа, хирургические и эндоскопические мастер-классы, школа по формированию канцер-регистра и многое другое. «Медицина не имеет и не должна иметь границ»

— Уникальность нынешнего форума в том, что он впервые проходит практически полностью в онлайн-формате, и это позволило на одной площадке собрать более семи тысяч специалистов со всего мира. И даже в условиях сохраняющейся угрозы пандемии СОVID-19 нам удалось соблюсти все сложившиеся традиции, связанные с междисциплинарным характером проводимого мероприятия, — прокомментировал это грандиозное событие в медицине главный внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН Андрей КАПРИН. — Третий по счету форум стал центром междисциплинарного общения самых разных специалистов: не только онкологов, но и анестезиологов, лучевых диагностов, терапевтов, химиотерапевтов, эндоваскулярных хирургов, организаторов здравоохранения и представителей других специальностей и профессий, участвующих в лечении рака.

Лечение и предупреждение онкологических заболеваний требует консолидации знаний, сил, ресурсов, накопленных в разных областях медицины, науки, техники. К обсуждению привлечены эксперты смежных отраслей, законодатели, представители исполнительной власти, общественники.

Рак — мировая проблема. Онкологические заболевания остаются одной из главных проблем в сфере здравоохранения и здоровья людей на всей планете, говорили собравшиеся на форум специалисты. В его работе приняли участие иностранные специалисты мирового уровня в области онкологии. На повестке — самые актуальные вопросы ранней диагностики всех видов рака, современных методов лечения злокачественных новообразований, организации онкологической службы, междисциплинарного взаимодействия специалистов и многое другое. По сути, речь шла о координации действий онкологов мира по поводу того, как повысить эффективность системы оказания онкологической помощи заболевшим раком, улучшить их качество жизни и сократить смертность.

— Медицина не имеет и не должна иметь границ, — убежден организатор форума, главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Дмитриевич Каприн.

России есть чем поделиться с зарубежными коллегами. То, что нашей стране одной из первых в мире удалось добиться снижения смертности и более раннего выявления опухолей, — вовсе не случайность. Чудес не бывает.

СПРАВКА "МК"

С 2019 года в нашей стране реализуется Национальная стратегия по борьбе с раком. В 85 субъектах РФ созданы свои региональные программы по ранней диагностике, лечению и профилактике таких заболеваний. Только за один год в регионах открыто 140 новых центров амбулаторной помощи больным, а с 1 сентября с.г. начали принимать пациентов еще 57 таких центров. В 175 медучреждениях обновили материально-техническую базу. За это время клиники получили более 4,5 тысячи единиц нового медицинского оборудования. Столько же запланировано приобрести и в этом году. Стали более доступными лекарства для онкобольных.

В последние годы в нашей стране начали более активно использовать новые технологии диагностики и лечения онкобольных, привлекать научные разработки, использовать один из самых эффективных и безопасных методов лечения — таргетную терапию, привлекать в союзники радиоактивные альфа-частицы и многое другое. Вот и появился свет в конце тоннеля. Но до ощутимой победы над вселенским врагом по имени «рак» еще далеко. Многое предстоит сделать и в нашей стране.

«Правовые аспекты в онкологии имеют значение»

— Особого внимания требуют вопросы детской онкологии и гематологии, — считает председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий МОРОЗОВ, затронувший правовые аспекты в этой области. — Наша общая задача — профессионалов, законодательной, исполнительной власти — сделать так, чтобы ни одна из проблем в онкологии не осталась на периферии принимаемых решений. Законодатель обратил внимание участников на важность нормативно-правовых актов в области здравоохранения. В России в 2019 году были приняты такие важные законы: о клинических рекомендациях, о стимулирующих выплатах врачам первичного звена за раннюю диагностику онкологических заболеваний, закон о паллиативной помощи, а также ряд законов, которые мотивируют россиян вовремя проходить диспансеризацию и профилактические медосмотры.

Но многое зависит и от самого человека. Как подчеркнула директор отдела Европейского регионального бюро ВОЗ Нино БЕРДЗУЛИ, «подход ВОЗ к проблемам рака предполагает 4 основных направления: предупреждение, раннее выявление, диагностику и лечение, а также оказание паллиативной помощи. Но особого, скоординированного подхода требует профилактика онкозаболеваний. Мы знаем, что не менее трети случаев рака предотвратимы путем сокращения потребления табака, алкоголя, вакцинации против ВИЧ и гепатита B. Курение и алкоголь являются наиболее существенными факторами риска развития рака. К другим негативным факторам относится ожирение, нездоровое питание и недостаток физической активности».

Эти же причины называют и наши специалисты: «Риск развития рака повышают жирная пища, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни и курение. При этом курение от 30 до 50 раз повышает вероятность развития онкозаболеваний. Речь идет не только о раке легких. Канцерогенным фактором также является ожирение».

Может, этим и объясняется рост онкозаболеваний среди российских мужчин. Особенно рака предстательной железы.

В этом плане женщины не сильно отстают от мужчин. Во многих странах мира самой распространенной злокачественной патологией у женщин является рак молочной железы (в России этот показатель: 41,7 на 100 тыс. населения) и занимает 1-е место в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями (19,8% от всех опухолей). И первое место в структуре смертности женщин от всех опухолей (17,1%). Ежегодно в России регистрируется более 50 тыс. новых случаев рака груди и более 22 тысяч смертей от него (прирост за последние 10 лет - 34,8%), и смертность увеличилась на 25%.

«Опыт России является весьма полезным для Европы»

В условиях, когда показатели смертности от злокачественных новообразований остаются высокими, а сами онкологические заболевания по числу летальных исходов занимают второе место после болезней системы кровообращения, специалистам нужно мыслить глобально, получать больше информации, отмечали участники форума. Именно с этой целью и организуются международные форумы, охватывающие практически все направления и аспекты в этой области.

Третий международный форум онкологии и радиологии получил высокую оценку Президента России Владимира Путина, направившего свое приветствие его участникам. По мнению главы государства, онкологическая служба России «достойно справляется с новыми вызовами, сохраняет свою эффективность». Президент также выразил уверенность, что «форум, собравший в онлайн-формате известных ученых, врачей, организаторов здравоохранения из России и ряда зарубежных стран, будет способствовать обмену лучшим опытом и практиками, выработке новых подходов к решению актуальных проблем борьбы с онкологическими заболеваниями».

Безусловным плюсом нынешнего форума можно считать и онлайн-формат его проведения. Это позволило мгновенно доносить ценную информацию, в том числе о новых аспектах диагностики и лечения онкозаболеваний, до любой точки мира. Основная часть программы транслировалась онлайн. Такова сегодняшняя реальность. Так что если пандемия коронавируса и стала препятствием на пути к личному общению специалистов, то она помогла еще больше расширить аудиторию.

— В этом году участники форума провели работу огромной важности, — заключил академик Каприн. — Всесторонне рассмотрели актуальные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации онкологических больных, обсудили возможности и доступность использования высоких технологий во врачебной практике, проанализировали и определили пути решения основных задач, стоящих перед онкологией, как в России, так и во всем мире, Это позволило не только получить ценные знания для будущих профессиональных и научных достижений, но и по-новому взглянуть на свою ежедневную работу. Пришло время внести собственный вклад в решение ключевых проблем, которые стоят перед онкологией сегодня.

А директор отдела Европейского регионального бюро ВОЗ Нино Бердзули особо подчеркнула: «Опыт России в борьбе с онкологическими заболеваниями является весьма полезным для европейского сообщества. Мы будем работать с институтами РФ, чтобы получше узнать тот опыт, который существует в России, этот научно-технический потенциал использовать в других регионах и в отношении хирургии, и в отношении радиологии, и в отношении паллиативной помощи».

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СПРАВКА "МК"

Международные исследователи показали: рак предстательной железы является вторым наиболее часто диагностируемым видом злокачественной опухоли и шестой по значимости причиной смерти среди мужчин во всем мире. В России за последние 15 лет заболеваемость раком простаты увеличилась в 3 раза (с 19,01 до 57,22 случая на 100 тыс. населения). Среднегодовой темп прироста — 7,12%. Самая низкая заболеваемость раком простаты в Индии, Таиланде и Бахрейне, а самая высокая — в Бразилии, Литве и Австралии. Смертность самая низкая в Таиланде и Туркменистане, а самая высокая — в странах Карибского бассейна, ЮАР, Литве, Эстонии и Латвии.

Источник: https://www.mk.ru/