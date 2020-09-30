/Здоровье/

Ежегодно 300.000 тысяч россиян умирают от новообразований. При этом 39% онкобольных 3-4 стадии сами не обращались за медицинской помощью. Врачи-онкологи и представители страхового сообщества считают, что новый порядок диспансерного наблюдения за онкобольными, утвержденный Минздравом, значительно изменит сложившуюся ситуацию.

С 2018 года сопровождением пациентов с онкологическими заболеваниями занимаются страховые представители третьего уровня, сотрудники медицинских организаций. Страховые представители третьего уровня – это врачи-эксперты страховых организаций, зачастую – доктора и кандидаты медицинских наук, имеющие высшую квалификационную категорию. На всех этапах лечения, с момента подозрения и установления диагноза злокачественного новообразования, страховые представители оказывают пациенту в рамках системы ОМС индивидуальное информационное сопровождение, правовую и консультационную поддержку для получения качественной медицинской помощи.

Эффективность лечения злокачественных новообразований зависит от своевременности диагностики заболевания. В случае с онкологией медлить опасно. В 2020 году существенно сократились сроки ожидания медицинской помощи для пациентов с онкологическими заболеваниями:

1. Сроки проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологические заболевание не должны превышать 3 рабочих дня.

2. Сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологические заболевания не должны превышать 7 рабочих дней со дня назначения исследований.

3. Срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием не должен превышать 3 рабочих дня с момента постановки диагноза онкологического заболевания.

4. Сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, в том числе для лиц, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, для пациентов с онкологическими заболеваниями – 7 рабочих дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления предварительного диагноза заболевания (состояния).

При нарушении сроков диагностики и лечения обратитесь в свою страховую медицинскую организацию. Страховые представители организуют проведение экспертных мероприятий, установят причины возникновения нарушений и помогут получить необходимую медицинскую помощь , чтобы отстоять права своего застрахованного на своевременное и качественное лечение. Подача жалобы в страховые компании, более чем в 98% случаев приводит к восстановлению прав пациента в сфере охраны его здоровья.

Лишь за первое полугодие 2020 года к страховщикам обратились более 13 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями. Из них по 12,8 тысячам обращений удалось добиться восстановления прав пациентов.

Как отмечает Алексей Старченко, профессор, член Общественного совета при Минздраве России, член рабочей группы по развитию ОМС Всероссийского союза страховщиков: «Страховые медицинские организации проводят целевые медико-экономические экспертизы во всех случаях оказания медицинской помощи по профилю «онкология» с применением противоопухолевой терапии. В структуре нарушений, выявленных при проведении целевых медико-экономических экспертиз в некоторых регионах, 15% составляют случаи невключения застрахованных в группу лиц диспансерного наблюдения, в 12% случаев выявлено несоответствие данных первичной медицинской документации данным реестра счетов, в 9% случаев медицинские организации не подтвердили факт оказания медицинской помощи застрахованным лицам, в 4% случаев были выявлены нарушения условий оказания медицинской помощи, включая нарушения сроков ее оказания» .

Согласно новому приказу Минздрава, сегодня диспансерное наблюдение устанавливается в течение 3-х рабочих дней с даты постановки диагноза онкологического заболевания и получения информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство.

Для того, чтобы получить индивидуальное информационное сопровождение онкологическому пациенту необходимо дать соответствующее согласие при получении полиса ОМС или во время визита в офис страховой компании.

При наличии согласия страховой представитель организует бесплатное информирование в удобной для пациента форме.

Диспансерное наблюдение врачами-онкологами оказывается всем гражданам РФ бесплатно , по полису ОМС. Его проводят для своевременного выявления или предупреждения осложнений и обострений заболеваний, их профилактики, а также для эффективной реабилитации. Как отмечают врачи-онкологи, при раннем выявлении опухоли благоприятный исход может наблюдаться не менее, чем в 97% случаев. Диспансерное наблюдение может быть прекращено, в случае письменного отказа пациента, либо в случае отдельных юридически значимых событий, как например, заключение под стражу.

Проводить наблюдение имеет право исключительно врач-онколог первичного онкологического кабинета, онкодиспансера или иного профильного медучреждения. Согласно новому порядку за врачом закрепили перечень обязанностей, в частности: установление группы диспансерного наблюдения, разработка индивидуального плана наблюдения, организация медицинских мероприятий, предоставление сведений в единую информационную систему в сфере здравоохранения региона.

В его обязанность также входит проведение консультаций посредством телемедицинских технологий и организация диспансерного учета (консультации и осмотра) на дому в случае, если пациент не может по медицинским показаниям самостоятельно посетить медицинскую организацию.

В случае, если пациент выезжает за пределы региона проживания более, чем на полгода, он должен заранее проинформировать об этом своего врача для обеспечения преемственности диспансерного наблюдения. Это нововведение направлено на обеспечение непрерывности и эффективности диспансерного наблюдения за пациентом.

Исключение сделано для пациентов с базально-клеточным раком кожи, получившим радикальное лечение – для них установлен срок диспансерного наблюдения 5 лет. Если за этот период у пациента не выявлен рецидив, то пациент снимается с диспансерного учета. Для остальных пациентов срок диспансерного учета остался пожизненным.

В новом приказе Минздрава по каждой нозологии указана рекомендуемая периодичность диспансерных приемов, что позволяет страховым представителям легко ориентироваться в графике наблюдения за онкопациентами, а также своевременно напоминать им о предстоящих медицинских мероприятиях. «Когда пациент заранее осведомлен о том, какие ему предстоят процедуры, это позволяет психологически подготовиться, и формирует в пациентах приверженность к лечению и соблюдению врачебных рекомендаций. Представитель страховой компании также будет выяснять, почему, например, пациент пропустил назначенный прием или процедуру, и нет ли в этом недоработки врача-онколога», - отмечает Алексей Старченко. «Лечение онкологии часто чревато сопутствующими заболеваниями. И при соответствующих жалобах врач обязан направить на консультацию к узким специалистам, а не считать, что такой ход событий - норма. Если для лечения сопутствующих заболеваний необходим дорогостоящий препарат, то важно понимать, что все лекарства и поддерживающая терапия предоставляются по ОМС бесплатно. Никаких доплат «за хороший препарат» быть не должно, если требуют доплаты - звоните в страховую компанию».

К задачам страховых представителей относятся:

· Участие в разрешении спорных ситуаций, возникающих между застрахованным лицом и медицинской организацией при оказании медицинской помощи с целью принятия мер, направленных на соблюдение и восстановление прав застрахованных;

· Консультирование по вопросам получения различных видов медицинской помощи, в том числе специализированной высококвалифицированной помощи;

· Информирование о профилактических мероприятиях, учет и контроль их прохождения;

· Контроль организации плановых госпитализаций;

· Контроль прохождения диспансеризации;

· Индивидуальное сопровождение застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, а также онкологических больных, поставленных на диспансерное наблюдение после оказания медицинской помощи стационарно;

· Информирование застрахованных лиц о необходимости своевременного прохождения диспансерных осмотров.

Нарушение прав онкобольных имеет и еще один важный аспект – неготовность самих застрахованных уделить время онко-скринингу. Как отмечает эксперт Всероссийского союза страховщиков, Сергей Шкитин: «В течение 6 месяцев, предшествовавших времени постановки диагноза онкологического заболевания на 3–4 стадии, треть больных не обращались за медицинской помощью, остальным 2/3 оказывалась медицинская помощь, причём более половины из них побывали на приёме у профильных специалистов, которые могли выявить новообразование соответствующей локализации. Эффективность лечебных мероприятий при онкологических заболеваниях во многом зависит от раннего выявления данной патологии, которая в свою очередь зависит от онконастороженности врачей различных специальностей и самих пациентов» .

Факторы, снижающие вероятность возникновений онкологических заболеваний

· Отсутствие отягощенной наследственности (онкологических заболеваний у кровных родственников) и тяжелых сопутствующих заболеваний (в том числе вирусоносительства);

· Благоприятные условия жизни (окружающая среда, питание, здоровый образ жизни, эмоциональный комфорт, отсутствие вредных привычек);

· Регулярные профилактические мероприятия (регулярное прохождение диспансеризации и проф. медосмотров, соблюдение рекомендаций врачей).

С любыми вопросами о бесплатном получении медицинской (в том числе онкологической) помощи по ОМС Вы можете обратиться в свою страховую организацию, выдавшую полис ОМС по номеру, указанному в сети «Интернет». У Вас примут обращение и ответят на возникшие вопросы. Для этой цели с 2016 года по настоящее время работает институт страховых представителей.

Источник: КРОС