Диагностика бактериальной почечной болезни рыб

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Бактериальная почечная болезнь (БПБ) относится к наиболее серьезным инфекциям и является одной из самых распространенных в мире болезней культивируемых лососевых.

Возбудителем БПБ является бактерия Renibacterium salmoninarum. Бактериальная почечная болезнь отмечается у рыб как в пресной, так и в морской воде. Она установлена у атлантического лосося, американской палии, кумжи, радужной форели, чавычи, кижуча и нерки. Возбудитель БПБ выделен от озерного гольца-кристивомера (Salvelinus namaycush), горбуши, симы и лосося Кларка. На рыбозаводах заболеваемость может составлять 10—25 % независимо от вида и возраста рыбы. Возбудитель передается как горизонтально через пищеварительный тракт, так и вертикально, локализуясь на наружной и внутренней сторонах оболочек икринок и внутри икры. Бактерии, однократно попавшие в рыбу с инфицированной пищей или подхваченные от других инфицированных рыб в хозяйстве или в водоисточнике, начинают медленно размножаться в кровяном русле. Возбудитель инфекции постепенно развивается в почках и других органах, таких как печень, селезенка, сердце. Белый гной и клеточные обломки накапливаются в волдырях и язвах, которые развиваются в этих органах до тех пор, пока поражения становятся легко заметными. Очаги поражения, развивающиеся в заднем отделе почки, обычно легче обнаружить, они могут достигать сантиметра и более в диаметре и проникать в мускулатуру, приводя к образованию пузырей под кожей. Когда заболевание переходит в стадию выраженных клинических признаков, терапевтическая обработка уже малоэффективна.

Международным эпизоотическим бюро заболевание отнесено к группе опасных инфекций. В нашей стране инструктивная документация по организации мер борьбы не разработана. Именно поэтому так важно вовремя и достоверно провести диагностику данного заболевания.

Бактериологический метод с последующей идентификацией наиболее достоверен, однако возбудитель очень требователен к условиям культивирования и медленно растет.

Исследования на бактериальную почечную болезнь рыб можно качественно провести на базе ФГБУ «Краснодарская МВЛ».

Источник: пресс-служба ФГБУ «Краснодарская МВЛ»