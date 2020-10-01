Парвовирусный энтерит норок

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Парвовирусный(вирусный) энтерит норок (болезнь форта Вилльям, панлейкопения, инфекционный энте­рит) – острая высококонтагиозная вирусная болезнь норок, характеризующаяся воспалением и некрозом слизистой оболочки кишечника. Наиболее тяжелые поражения бы­вают у щенков, хотя заболевают и взрослые норки.

Основным источником возбудителя болезни являются больные и переболевшие норки. Источником возбу­дителя также могут быть кошки, больные панлейкопенией. Кры­сы и вороны могут быть механическими переносчиками вируса, как и мигрирующие птицы, мухи, собаки, мыши. Имеют значение корм, подстилка и предметы ухода за животными. У спонтанно переболевших норок и у вирусоносителей возбудитель может выделяться на протяжении года.

Инкубационный период длится от 3 до 9 дней. Больные животные угнетены, не принимают корм и воду, т.к. заболевание сопровождается изнуряющей рвотой. Дефекация частая, кал жидкий, водянистый, слизи­стый, иногда с примесью крови. При отсутствии аппетита, норки сохраняют активность в первые дни болезни. Затем у них наступает депрессия. На поздней стадии болезни развивается лейкопения, но она не постоянна, и этот признак не всегда имеет диагностическое значение.

Предварительный диагноз может быть поставлен на основании эпизоотологических данных и таких клинических признаков, как внезапность появления болезни, наличие рвоты, геморрагический энтерит, обезвоживание организма, а иногда лейкопения. Окончательно диагноз устанавливают лабораторными методами.

В ФГБУ «Краснодарская МВЛ» диагностику парвовирусного энтерита норок проводят с помощью иммуноферментного анализа (ИФА). Преимуществом данного метода является его высокая чувствительность и специфичность.

Источник: пресс-служба ФГБУ «Краснодарская МВЛ»