В Новороссийске все медучреждения работают в режиме повышенной готовности

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В ходе региональной недели Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский вместе с главным врачом Клинико-диагностического центра Грантом Абояном, проконтролировал работу учреждений здравоохранения в сложившейся эпидемситуации.

«В такое сложное время медперсонал работает с полной отдачей, каждый стремится к предоставлению качественных медуслуг и оказанию максимального внимания каждому пациенту», — подчеркнул Грант Абоян.

«Подчеркну, что гражданам, которые нуждаются в медпомощи, а также медработники обязаны уделять особое внимание мерам по защите от заражения короновирусом», — сказал депутат Госдумы Владимир Синяговский.

«В Новороссийске в режиме повышенной готовности работают все медцентры, поликлиники, больницы. Персонал несет особую нагрузку, но справляется люди знают, насколько важна их работа сейчас» — рассказал главный врач.

Владимир Синяговский поблагодарил врачей и медицинских работников, а также пожелал сил и терпения в борьбе с коронавирусом.