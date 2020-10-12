«Деловая Россия» займется улучшением репродуктивного здоровья жителей страны

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Научный совет Экспертного центра «Деловой России» по демографической политике и репродуктивному здоровью назвал ключевые шаги, которые необходимо предпринять для улучшения демографической ситуации в стране.

В их числе – информирование будущих родителей о важности заботы о репродуктивном здоровье, повышение квалификации врачей, развитие инфраструктуры, а также внедрение массового репродуктивного скрининга и расширение диагностических и терапевтических процедур у пациентов с бесплодием в рамках программы ОМС. В рамках первого заседания совета, прошедшего 7 октября, ведущие эксперты в области репродуктивного здоровья, акушерства и гинекологии, урологии, администраторы здравоохранения, представители фармацевтического бизнеса и специалисты по информационным технологиям и коммуникациям обсудили пути повышения рождаемости в стране.

Сегодня, по данным аналитического центра НАФИ, 46% российских мужчин и женщин в возрасте от 18 до 45 лет не хотят иметь детей по тем или иным причинам. Между тем, в 2019 г суммарный коэффициент рождаемости снизился до 1,5, и эксперты называют это крайне тревожным звонком на фоне продолжающегося снижения числа родов и роста числа бесплодных россиян, которое сегодня составляет от 3 до 10 млн человек репродуктивного возраста. И это число увеличивается примерно на четверть миллиона каждый год.

Кирилл Литовченко, руководитель Экспертного центра «Деловой России» по демографической политике и репродуктивному здоровью: «Мы понимаем, что обеспечение устойчивого роста рождаемости – крайне амбициозная задача для нас как для экспертов. Однако, на сегодняшний день в экспертном сообществе есть понимание того, какие шаги необходимо сделать для того, чтобы начать процесс изменения драматической ситуации с рождаемостью в Росси. Для себя мы определили, что программа по улучшению демографической ситуации в стране посредством планомерного роста рождаемости включает в себя 6 этапов. Это информирование как будущих родителей, так и врачей о существующих возможностях медицины, как можно более раннее выявление пациентов с бесплодием с последующим ростом обращаемости к специалистам, это эффективная маршрутизация пациентов к профильным специалистам и своевременная терапия причин бесплодия в полном соответствии с российскими и международными стандартами, и мониторинг и контроль состояния пациентов с бесплодием вплоть до рождения здоровых малышей. Критически важным представляется начало формирования у населения России подросткового и фертильного возраста культуры репродуктивного здоровья с фокусом на создание полноценной семьи и многодетность».

Олег Аполихин, главный внештатный специалист МЗ РФ по репродуктивному здоровью, д.м.н., проф., чл.-корр. РАН, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина МЗ РФ: «Демография — это вопрос национальной безопасности, который мы не можем оставить в стороне. Мы видим сокращение числа трудоспособного населения, которое составляет основу любой экономики. Сегодня в России это порядка 22 млн человек, хотя для нормального роста показатель должен быть порядка 25% от всего населения, в нашем случае — в полтора–два раза больше. Наша задача — формировать правильное репродуктивное поведение будущих родителей, которое позволит им стать родителями 2-х и более детей».

В рамках Научного совета сформированы шесть рабочих групп, каждая из которых будет работать над предложениями по выбранным направлениям. Первая – над повышением «информирования» россиян о важности заботы о репродуктивном здоровье, а также о современных возможностях родить ребенка, если они столкнулись с бесплодием. Она же будет разрабатывать систему медицинского образования врачей в области репродуктивного здоровья. Вторая – над содействием повышению «выявляемости» проблем с репродуктивным здоровьем за счет расширения охвата диагностических процедур и аудиторий. Третья группа сконцентрируется на предложениях по повышению «обращаемости» людей с такими проблемами в профильные учреждения. Другая – на «маршрутизации», в том числе на создании общероссийского регистра пациентов с диагнозом «бесплодие». Пятая на содействии их обеспечения «лечением», которое поможет им стать родителями естественным путем или при помощи вспомогательных репродуктивных технологий. И последняя, шестая – на предложениях о том, как осуществить «мониторинг и контроль» успешности оказания такой поддержки и помощи тем, кто в ней нуждается.

Участники Научного совета Экспертного центра планируют представить свои первые предложения по реализации Концепции улучшения репродуктивного здоровья граждан России к концу текущего года.