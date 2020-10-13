Медицинские страховщики выступают против радикальной реформы ОМС

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Представители страхового сообщества выразили обеспокоенность реформированием системы обязательного медицинского страхования, осуществляемой без публичного обсуждения и с нарушением нормотворческой техники.

Игорь Юргенс, президент Всероссийского союза страховщиков, направил Президенту России Владимиру Путину письмо, в котором выразил беспокойство относительно внесенного в Госдуму законопроекта по изменению Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании». Как отмечается в письме, поправки вносятся в рамках процедуры утверждения бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) под видом технических правок. При этом, как подчеркивает Игорь Юргенс, законопроект вносит «сутевые изменения, кардинально меняющие принципы функционирования ОМС».

Напомним, что 30 сентября в Государственную думу РФ был внесен проект федерального закона «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Одновременно с ним на рассмотрение внесен второй законопроект, а именно – законопроект по изменению Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании».

Игорь Юргенс выделяет в законопроекте несколько нововведений:

- перевод федеральных медицинских учреждений на прямое финансирование и контроль со стороны ФОМС, что означает разделение системы здравоохранения на 2 части: с участием страховщиков как независимых участников, обеспечивающих проведение экспертиз и контроль качества медицинской помощи, и без них – с участием только территориальных фондов ОМС, в отсутствие независимой экспертизы и защиты прав пациентов;

- замена межтерриториальных расчетов распределением квот фондами ОМС, что приведет к нарушению прав пациентов на выбор медицинского учреждения;

- ограничение возможностей включения в систему ОМС для частных клиник;

- сведение роли страховых компаний исключительно к сервисным (реагирование на жалобы пациентов), а не финансовым услугам.

Помимо этого, предполагается ничем не обоснованное снижение нормативов расходов на ведение дел страховым компаниям в 2 раза.

Как указывает Игорь Юргенс, законопроект внесен без публичного обсуждения и согласования, установленного действующим законодательством. «Необходимо провести предварительное обсуждение с представителями профессионального медицинского, страхового и пациентского сообщества предлагаемых изменений и их последствий для системы ОМС», – отмечается в обращении.

Роль страховых медицинских организаций как полноценных участников системы ОМС закреплена в Национальном проекте «Здравоохранение». В целях выполнения поручений Президента страховые компании создали институт страховых представителей, наладили информирование население о программе диспансеризации и пропаганду здорового образа жизни. Реализация персонального сопровождения пациентов с онкологическими заболеваниями и организация патронажа пожилых людей на дому, позволили улучшить качество и продолжительность жизни населения нашей страны.

При этом, по мнению главы Союза страховщиков, в нарушение принятого курса поправки предлагают фактически возврат к сметно-распределительной системе. Игорь Юргенс выражает обеспокоенность, что передача функции экспертизы медицинской помощи, оказанной гражданам в федеральных медицинских организациях, в ведение ФОМС лишает систему ОМС независимой медицинской экспертизы, что приведет к существенному снижению качества и доступности оказываемой медицинской помощи.

Как отмечается в письме, предлагаемые законопроектом решения приведут к дезорганизации здравоохранения, разрушению действующей системы ОМС, снижению качества и доступности медицинской помощи. Существенно пострадает институт страховых представителей, а часть страховых организаций обанкротится и уйдет с рынка. На рынок труда потенциально выйдут более 25 тысяч сотрудников страховых компаний.

«Необоснованность и поспешность предлагаемых решений, отсутствие анализа их последствий не только для страховой отрасли, но и граждан – неизбежно усилят социальную напряженность в обществе», – считает глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.