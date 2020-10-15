Жители труднодоступных районов Ростовской области получили доступ к услуге медико-социальной экспертизы* с помощью спутниковых каналов связи РТКОММ

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Ростелеком в Ростове обеспечил спутниковыми каналами связи ФКУ «Главное бюро медико-санитарной экспертизы по Ростовской области». Подключено 19 точек доступа к широкополосным спутниковым каналам связи.

При этом часть каналов стали основными для ГБ МСЭ по Ростовской области, а часть выполняет резервную функцию – в случае выхода из строя проводных линий связи на одном или нескольких участках, в любой момент на них могут быть задействованы спутниковые. Таким образом, решение РТКОММ позволило выполнить комплексную задачу по интеграции точек сбора и обработки данных ГБ МСЭ по Ростовской области в единую инфокоммуникационную систему и повышению уровня её надежности.

– Благодаря спутниковым сервисам РТКОММ специалисты и эксперты ГБ МСЭ Ростовской области получили гарантированную возможность оказывать услуги медико-социальной экспертизы гражданам, рассчитывающим на оформление инвалидности и получение в связи с этим необходимых мер социальной защиты по месту их проживания. Это еще один важный шаг в направлении повышения качества жизни людей в удаленных и труднодоступных районах нашей страны. – прокомментировал коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл.

– Каждое обращение граждан, нуждающихся в социальной защите, а особенно из небольших населенных пунктов в удаленных районах Ростовской области, требует нашего внимания и оперативного реагирования. В этих условиях на первый план выходит необходимость круглосуточной сервисной поддержки каналов связи, обеспечивающих наши ведомственные системы учёта. Решения РТКОММ вполне удовлетворяют нашим потребностям в стабильном скоростном соединении, – прокомментировал заместитель руководителя по информационным технологиям ФКУ «ГБУ МСЭ по Ростовской области» Минтруда России Константин Колединов.

Медико-социальная экспертиза (МСЭ) — определение в установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма.