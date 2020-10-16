Больше трети россиян толстые, но это не плохо

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В России почти у половины мужчин и у более трети женщин есть лишний вес, заявили в Роспотребнадзоре. Почему это не так страшно, как звучит, объяснил гастроэнтеролог, автор Telegram-канала "Эй,Толстый!" Никита Харлов.

Избыточная масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и у 35,6% женщин в России. Ожирение у 19% и 27,6% мужчин и женщин. Такие данные привела глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью порталу здоровое-питание.рф.

Главную опасность, по словам Поповой, представляют не сами лишние килограммы, а рост хронических заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой, гипертонией и диабетом. Такие болезни чаще всего обнаруживаются у полных людей.

С другой стороны, лишний вес не всегда ведет к болезням, поэтому лучше следить не только за цифрами на весах, но и за пропорциями тела, советует Никита Харлов.

"Надо перестать отслеживать вес. Вес – это еще не окончательный показатель метаболических рисков. Гораздо вернее смотреть за индексом талии к росту. Талия должна быть не более половины от роста. Это гораздо вернее, особенно если кто-то из этих мужчин и женщин занимается спортом, у них в этот же вес вмешивается и мышечная масса. Они еще не так безнадежны, как вы считаете", - пояснил медицинский блогер.

И все-таки лучше не набирать избыточную массу тела, а для этого надо следить за питанием и контролировать стресс, рассказал Никита Харлов.

"Выход один – просвещение. Образование прямо с пеленок по части качественного питания, качественного образа жизни, гигиены питания, гигиены труда и отдыха, гигиена стресса и гигиена психическая. Люди просто неадекватно заедает стресс, который идет от того, что они неграмотно удовлетворяют свои базовые биологические потребности по пирамиде Маслоу", - объяснил автор Telegram-канала "Эй,Толстый!" в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/