/Здоровье/

Русфонд сообщает!

Спешим поделиться с вами радостной новостью: деньги на прибор для обеззараживания воздуха и расходные материалы для введения парентерального (внутривенного) питания для 11-месячного Дамира Пименова собраны, благодаря нашим (от ред - Муниципальной новостной ленты) читателям! 
 

Напомним, что Дамир Пименов, 11 месяцев, у него синдром короткой кишки. Требуется прибор для обеззараживания воздуха и расходные материалы для введения парентерального (внутривенного) питания, стоимостью 156 128 руб.

Спасибо всем неравнодушным и социально ответственным людям!

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Категория: Новости / Здоровье

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