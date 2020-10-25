Власти Крыма признали дефицит диагностического медицинского оборудования

/Здоровье/

В госучреждениях работает всего 12 томографов, что в 2 раза меньше, чем предусмотрено нормативом. Минздрав республики обещает до нового года купить еще 8 аппаратов, а пока пройти КТ можно даже не во всех городах.

Например, на весь юго-восток есть один аппарате в Феодосии, на ЮБК тоже 1 аппарат – в Ялте, вся западная часть РК вынуждена ездить в Саки. По одному КТ есть в Керчи и Джанкое, остальные 7 работают в Симферополе.

Источник: @southlands