Внимание, больные сахарным диабетом!

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На сайте Первомайского суда Краснодара опубликовано предложение о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов пациентов с сахарным диабетом.

В суд на Минздрав Краснодарского края подан коллективный иск от инсулинозависимых, с требованием обязать Минздрав закупать лекарства по торговому наименованию и взысканию морального вреда.

Предлагается всем больным сахарным диабетом, в случае отказа в выписке инсулина по торговому наименованию, вступить в дело № 2-8771/2020, направив в адрес Первомайского суда заявление о присоединении.

Добавим, что Минздрав имеет право по 44-ФЗ закупать инсулин по торговому наименованию (Письмо ФАС России от 06.11.2018 № АЦ/89653/18 “О формировании документации на закупку инсулина”, совместное письмо Минэкономразвития, Минздравсоцразвития, ФАС России от 31 октября 2007 г. № 16811-АП Д04/8035-ВС/ИА/20555).

Но чиновники от медицины далеки как от самой медицины, так и от людей. Точно такие же пустышки собраны в общественные советы при Минздраве Кубани и УФАС по КК. Гражданам приходится самим отстаивать свои права, тратя на это время и здоровье, которых практически нет.

Источник: Телеграм-канал