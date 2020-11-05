Для чего нужны повязки в отоларингологии

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В отоларингологии повязки используются довольно активно. Важно понимать, что ни одна хирургическая работа не может обойтись без их участия.

Зачастую оперативное вмешательство предполагает использование повязок. Приобрести их можно в свободном доступе, включая продукцию мировых брендов, к примеру, nasopore.

Специальные повязки преследуют важные цели, а именно не допускают попадание инфекции на открытую рану, а также обеспечивают профилактику носового кровотечения в послеоперационном периоде.

Повязки могут быть защитными, асептическими, иммобилизационными и прочими. Оториноларинголог зачастую используют лишь отдельную категорию вспомогательных материалов. Они отдают предпочтение пращевидной повязке на нос. Она готовится на базе полоски бинта, которую складывают вдвое. Свободные концы основания разрезаны вдоль. Обычно остаточная часть приравнивается к 6-8 сантиметрам. В центральной части повязки размещается вата. Её успешно могут заменить стерильные салфетки. В приоритете специальные повязки, созданные для качественной реализации задачи, прошедшие проверку на эффективность и безопасность.