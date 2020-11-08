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Работа депутата в регионе всегда отличается разнообразием направлений и проблем

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский провел рабочую встречу с главным врачом ФГБУЗ НКЦ ФМБА России (прежнее название - больница моряков) Ниной Чугуновой в режиме видеоконференции.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Новороссийский клинический центр Федерального медико-биологического агентства» в последние годы стал примером грамотного менеджмента, высоких технологий и профессиональной ответственности.

Реконструкция больницы начиналась по инициативе главного врача в то время, когда Владимир Синяговский работал главой города-героя Новороссийска. Став депутатом, он не утратил связи с медицинским центром, а наоборот продолжил активно участвовать в развитии и укреплении позиций знаковой для портового города больницы.

Руководитель клинического центра рассказала о мерах, принятых для организации безопасной работы медиков в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Депутат в свою очередь обратился с просьбой провести консультирование узкими специалистами граждан, обратившихся непосредственно к парламентарию. В течение суток жители Геленджика смогли получить профессиональную консультацию и назначен курс лечения.

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Категория: Новости / Здоровье

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