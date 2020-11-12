Всемирный день пневмонии: как защититься от актуальной угрозы?

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12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. Эта дата была учреждена Глобальной коалицией против детской пневмонии с целью реализации инициатив по борьбе с этим опасным инфекционным заболеванием через повышение осведомленности населения о рисках, методах профилактики и возможностях лечения.

Наибольший удельный вес смертности от инфекционных заболеваний в РФ составляют пневмонии: у взрослых до 50,4%, у детей – до 35%(2019 г.). Доказан патогенез развития сердечно-сосудистых осложнений (инфаркт, инсульт) при пневмококковой пневмонии, которые могут привести к летальному исходу.

Пневмококковая пневмония, как и другие пневмококковые заболевания, относятся к группе заболеваний, вызываемых бактерией Streptococcus pneumoniae. Хотя жертвой пневмонии может стать любой, наиболее высокому риску ее развития подвержены дети в возрасте до 2-х лет и взрослые от 65 лет.

Опасность пневмококка заключается в том, что он способен вызывать не только пневмонии, острые респираторные инфекции, синуситы и отиты, но и жизнеугрожающие инвазивные инфекции с развитием воспалительного процесса в различных органах и тканях, заболевания тяжелого течения, такие как менингит, а также бактериемию и сепсис.

«В структуре летальности от пневмококковых менингитов, которые являются самыми инвалидизирующими среди всех типов менингитов, вызванных разными бактериальными агентами, самые высокие показатели наблюдаются среди взрослых в возрастной группе среднего и зрелого возраста – 45–64 года (29%), а для пожилых людей старше 65 лет – это уже больше половины (51%)», – напоминает Лейла Намазова-Баранова, д.м.н., академик РАН, Президент Союза педиатров России.

Риск заражения инвазивными пневмококковыми инфекциями резко увеличивается не только с возрастом, но и вследствие присоединения хронических заболеваний, таких как сахарный диабет или хронические болезни сердечно-сосудистой системы, а также на фоне аутоиммунных и иммунодефицитных состояний5.

Дети также находятся в группе риска заражения пневмококковой инфекцией. Особому риску подвергаются недоношенные младенцы, рожденные на сроке раньше 32 недель. По данным, приведенным Мариной Федосеенко, к.м.н., заведующей отделом разработки научных подходов к иммунизации пациентов с отклонениями в состоянии здоровья и хроническими болезнями и ведущим научным сотрудником НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН, практически четверть таких детей с первых месяцев жизни формируют бронхолегочную дисплазию (хроническое заболевание легких), при которой риск воспалительного поражения слизистой бронхиального дерева, вызванной инвазией бактериальных патогенов, значительно возрастает. Эксперт привела данные эпидемиологических исследований, проведенных в Германии, согласно которым уровень инвазивных пневмококковых инфекций у недоношенных почти в девять раз выше, чем в общей популяции младенцев.

«Все дети первых двух лет жизни, и для нас это должно стать непреложной истиной, особенно уязвимы и, независимо от состояния здоровья, должны быть своевременно вакцинированы от пневмококковой инфекции. <…> Существуют дополнительные группы риска, у которых вероятность реализации пневмококковой инфекции выше, и им настоятельно рекомендуется дополнительная вакцинация. Таких пациентов достаточно много. Среди них дети, перенесшие эпизоды острого среднего отита, менингита, пневмонии, и вообще просто часто болеющие респираторными инфекциями, к которым можно отнести практически каждого второго ребенка, начинающего посещать детское дошкольное учреждение», – подытожила Марина Федосеенко.

В 2020 году с на передний план вновь вышла проблема антибиотикорезистентности – устойчивости патогенов к применяемым антимикробным препаратам, лишающей врачей привычного арсенала средств борьбы с бактериальными инфекциями и существенно затрудняющей процесс лечения пациентов. В связи с этим сегодня наиболее остро стоит вопрос реализации превентивных мер для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, среди которых лидирующую позицию по эффективности занимает вакцинопрофилактика.

С 2014 года вакцинация против пневмококковой инфекции детей первых двух лет жизни включена в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП) РФ, установлена цель достижения охвата вакцинацией от пневмококковой инфекции в декретированные сроки до 95%. Оптимальная схема иммунизации ребенка, в соответствии с календарем прививок: 2 месяца – первая доза; 4,5 мес. – вторая доза и ревакцинация – в 15 месяцев жизни.

В части вакцинации по эпидемическим показаниям рекомендована иммунизация детей в возрасте от 2 до 5 лет, ранее не привитых, а также взрослых, относящихся к группам риска (лица, подлежащие призыву на военную службу, лица старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями легких, лица старше трудоспособного возраста, проживающие в организациях социального обслуживания)8.

Компания Pfizer видит предотвращение широкого распространения таких опасных инфекций, как пневмококковая инфекция, одним из ключевых направлений своей деятельности. В фокусе внимания находится не только разработка вакцин, но и информирование о важности иммунизации населения и специалистов здравоохранения. Так, в 2020 году компанией был запущен информационный портал «Привито!», предлагающий информацию о пневмококковой инфекции и сопутствующих заболеваниях – пневмонии, менингите, остром среднем отите, бактериемии и сепсисе. Посетители портала смогут найти ответы на часто задаваемые вопросы о вакцинопрофилактике, ознакомиться с мифами и фактами, получить информацию о подготовке к вакцинации, противопоказаниях и последствиях отказа от прививок, а также посмотреть познавательные видео по теме с Доктором Комаровским.