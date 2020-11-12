В каких случаях проводится гастроскопия желудка
Гастроскопией принято называть уникальную методику исследования состояния желудка.
В этом случае его осмотр проводят посредством специального инструмента – гастроскопа, оборудованного хорошей камерой и подсветкой. Он позволяет качественно рассмотреть всё, что происходит внутри системы.
Гастроскоп принято вводить в полость желудка через область рта и пищевод. Понятно, что для точной постановки диагноза нужны также дополнительные манипуляции, к примеру, тест хеликобактер и общий анализ крови. Гастроскопия желудка — это весьма популярная процедура. Проводить её желательно в современных клиниках, где имеется доступ к инновационному оборудованию. Только в таком случае получится минимизировать дискомфорт.
Понятно, что гастроскопию назначают только при наличии отдельных симптомов. Решение о необходимости проведения диагностики принимает специалист. Чаще всего процедуру назначают при следующих показаниях:
- наличие болей в гортани и рвоты с примесью крови;
- наличие кровяных выделений в кале;
- лихорадка и беспричинное уменьшение массы тела;
- активные негативные изменения в общем анализе крови;
- при выраженных болевых ощущениях в области желудка и изжоге;
- при болях в процессе проглатывания пищи, анемии и полном отсутствии аппетита.
Понятно, что проводить гастроскопию рекомендуется далеко не всем. Важно понимать, что у каждой процедуры имеются противопоказания. Указанная процедура может носить экстренный или плановый характер. Если пациент нуждается в экстренном обследовании, то противопоказания могут быть исключены.
Когда речь идёт о плановой процедуре, её проведение стоит ограничить людям, которые страдают от психических нарушений, заболеваний сердечно-сосудистой системы, выраженных нарушениях в дыхательном процессе, гипертонического криза, недостаточности мозгового обращения и не только. Перечень не исчерпывающей.
Чтобы исключить любые негативные последствия, желательно доверять опытным и квалифицированным профессионалам с хорошей репутацией. Последствия неудачной гастроскопии могут быть крайне негативными.
Евгений Счастливый