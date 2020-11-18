В пресс-центре МИЦ «Известия» представят исследование ВЦИОМ о психическом здоровье и отношении россиян к психологам
19 ноября в 11.00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему «Влияние психического здоровья на качество жизни», приуроченная ко Дню психолога.
Какие факторы влияют на психическое здоровье? Как россияне относятся к психологам и пользовались ли их услугами? Каких психологов знают россияне? Как оценить собственное психическое здоровье? Как оценить уровень компетентности психолога? В каких ситуациях лучше обратиться к психологу?
На эти и другие вопросы ответят:
- Александр ТХОСТОВ, Заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор (ОНЛАЙН);
-Анна КРЫМСКАЯ, Клинический психолог, семейный психотерапевт
- Юрий ЧЕКЧУРИН, Психотерапевт, тренер НЛП (ОНЛАЙН);
- Ирина МАКАРОВА, Директор Центра психологического консультирования НИУ ВШЭ (ОНЛАЙН);
- Константин АБРАМОВ, Генеральный директор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук.
Важно: Мероприятие можно будет также посетить ОНЛАЙН. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.
Источник: Пресс-служба