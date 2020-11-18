В пресс-центре МИЦ «Известия» представят исследование ВЦИОМ о психическом здоровье и отношении россиян к психологам

/Здоровье/

19 ноября в 11.00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему «Влияние психического здоровья на качество жизни», приуроченная ко Дню психолога.

Какие факторы влияют на психическое здоровье? Как россияне относятся к психологам и пользовались ли их услугами? Каких психологов знают россияне? Как оценить собственное психическое здоровье? Как оценить уровень компетентности психолога? В каких ситуациях лучше обратиться к психологу?

На эти и другие вопросы ответят:

- Александр ТХОСТОВ, Заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор (ОНЛАЙН);

-Анна КРЫМСКАЯ, Клинический психолог, семейный психотерапевт

- Юрий ЧЕКЧУРИН, Психотерапевт, тренер НЛП (ОНЛАЙН);

- Ирина МАКАРОВА, Директор Центра психологического консультирования НИУ ВШЭ (ОНЛАЙН);

- Константин АБРАМОВ, Генеральный директор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить ОНЛАЙН. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Источник: Пресс-служба