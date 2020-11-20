МАЛЕНЬКИХ РОССИЯН СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

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В сентябре рождаемость в России впервые выросла с начала года и превысила уровень аналогичного периода 2019 года. Соответственно росту количества детей индексируется и материнский капитал, в появлении которого большую роль сыграла перепись населения-2002, сообщает сайт Всероссийской переписи населения.

Какую пользу мамам и детям может принести предстоящая перепись – рассказываем во Всемирный день ребенка, связанный с заботой о малышах и с обеспечением их благополучия.

Празднику положила начало Декларация прав ребенка, которая была принята ООН 20 ноября 1959 года, став основополагающим документом в области защиты детей.

В нашей стране принимаются особенные меры по поддержанию уровня рождаемости на достойном уровне. Так, по итогам каждой Всероссийской переписи населения происходят важные изменения. Например, в 2002 году после плановой Всероссийской переписи произошел запуск ключевой на данный момент программы поддержки семей, в рамках которой вот уже многие годы выплачивается материнский капитал.

Семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получают право на материнский капитал в размере 466 617 рублей. В 2021 году материнский капитал проиндексируется до 483 тысяч рублей на одного ребенка и до 639 тысяч рублей - на второго, то есть повышение составит 3,7%.

Ну, а по итогам уже начавшейся в труднодоступных районах страны Всероссийской переписи населения (основной этап пройдет в апреле 2021 года) будут сделаны выводы об успешности очередного витка этой программы и, возможно, внедрении новых решений. Поскольку именно перепись позволяет получить максимально полные демографические данные о населении страны и сопоставить их с цифрами за предыдущие годы.

По статистике Росстата, на 1 января 2020 года в России численность детей была следующей: самых маленьких от 0 до 4 лет было 8 579 112 человек, от 5 до 9 лет — 9 309 417 человек, а детей в возрасте 10-14 лет — 8 048 363 человек.

В сравнении со статистикой годовой давности на 1 января 2019 года (9 032 433 детей от 0 до 4 лет, 9 084 875 — от 5 до 9 лет и 7 825 171 от 10 до 14 лет), в стране появилось на полмиллиона маленьких детей меньше, зато две другие возрастные группы выросли.

Но ежегодные данные о приросте детей демонстрируют лишь однозначные цифры, тогда как предстоящая цифровая перепись населения позволяет сделать подробный срез жизни родителей и их детей, глубже понять, чем и как живут российские семьи, в каких условиях рождаются и растут дети. Именно на основе таких показателей, получаемых в среднем раз в 10 лет, можно сделать глобальные выводы о повышении уровня благополучия, увидеть болевые точки, связанные с заботой о подрастающем поколении, а также принимать решения о внедрении новых проектов на государственном уровне.

В этот раз за счет цифровизации такие данные будут получены значительно быстрее, чем по итогам предыдущих переписей.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Источник: Медиаофис Всероссийской переписи населения