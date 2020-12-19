В помощи нуждается Саша Вальчик - 10 лет, город-курорт Анапа
Сашу оставили в роддоме, она оказалась не нужна женщине, её родившей.
Саша Вальчик, 10 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение, 179 200 руб.
"Сашу оставила в роддоме ее мама. Я оформила документы, и в три месяца Саша стала моей приемной дочерью. О наличии множественных диагнозов у малышки я узнала позже, врачи нашей поликлиники уговаривали меня вернуть тяжелобольного ребенка и расторгнуть договор. Но предать младенца вторично я не смогла, мы с Сашенькой стали маленькой семьей. Дочке поставили диагноз ДЦП и дали инвалидность. Нас никуда не направляли, мол, лечение везде одинаковое. Я сама искала специалистов, выискивала средства для оплаты курсов реабилитации. Мы медленно, но верно двигались вперед. В полтора года Саша умела ползать, к шести годам освоила разговорную речь. Интеллектуально дочь довольна развита: знает много стихов, любит читать сказки, особенно писателя Владимира Сутеева. Из-за подвывиха обоих бедер Саша пока не может ходить самостоятельно, но после проведения двусторонней остеотомии она уже может стоять. Великолепные результаты дал курс лечения в таганрогском реабилитационном центре: там дочка сделала свои первые настоящие шаги! Для закрепления результата лечение нужно продолжить, но стоит это дорого, а мы с Сашей живем на социальные выплаты. Умоляю вас, помогите!" - рассказала Ольга Морозова, Краснодарский край(Фото из семейного архива)
Невролог «Центра здоровья» Людмила Чёрикова (г. Таганрог) пояснила: «Девочка полностью понимает обращённую речь. Отвечает на вопросы простыми предложениями. Александра самостоятельно сидит и ползает на четвереньках, но не ходит. Занятия в реабилитационном центре помогут девочке научиться строить сложные предложения, что позволит более свободно общаться со сверстниками. А также работа на развитие биомеханики ходьбы позволит в дальнейшем научиться ходить самостоятельно».
Как помочь Саше?
— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/letter/56/19748
— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Саша Вальчик)
— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Саша Вальчик);
— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Саша Вальчик
— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Саша Вальчик);
— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;
— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.
Источник: Русфонд