В помощи нуждается Саша Вальчик - 10 лет, город-курорт Анапа

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Сашу оставили в роддоме, она оказалась не нужна женщине, её родившей.

Но ангел по имени Ольга Морозова уже искала Сашу, Ольга стала приемной мамой трехмесячной малышки. А когда они пришли вставать на учет в детскую поликлинику на Ольгу вывалили несколько странице диагнозов новообретенной дочки…И совет немедленно вернуть Сашу, которая не будет ходить-говорить-понимать.

Но ангелы не сдаются! Ольга сама искала специалистов, выискивала средства для оплаты занятий, массажа, курсов реабилитации. И в 10 лет барышня Саша Вальчик – прямое доказательство того, что невозможное возможно! В центре реабилитации Таганрога она начала ходить-говорить. Ее ждут на следующий курс лечения, на который мы собираем сейчас денежки.

Саша Вальчик, 10 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение, 179 200 руб. "Сашу оставила в роддоме ее мама. Я оформила документы, и в три месяца Саша стала моей приемной дочерью. О наличии множественных диагнозов у малышки я узнала позже, врачи нашей поликлиники уговаривали меня вернуть тяжелобольного ребенка и расторгнуть договор. Но предать младенца вторично я не смогла, мы с Сашенькой стали маленькой семьей. Дочке поставили диагноз ДЦП и дали инвалидность. Нас никуда не направляли, мол, лечение везде одинаковое. Я сама искала специалистов, выискивала средства для оплаты курсов реабилитации. Мы медленно, но верно двигались вперед. В полтора года Саша умела ползать, к шести годам освоила разговорную речь. Интеллектуально дочь довольна развита: знает много стихов, любит читать сказки, особенно писателя Владимира Сутеева. Из-за подвывиха обоих бедер Саша пока не может ходить самостоятельно, но после проведения двусторонней остеотомии она уже может стоять. Великолепные результаты дал курс лечения в таганрогском реабилитационном центре: там дочка сделала свои первые настоящие шаги! Для закрепления результата лечение нужно продолжить, но стоит это дорого, а мы с Сашей живем на социальные выплаты. Умоляю вас, помогите!" - рассказала Ольга Морозова, Краснодарский край(Фото из семейного архива) Невролог «Центра здоровья» Людмила Чёрикова (г. Таганрог) пояснила: «Девочка полностью понимает обращённую речь. Отвечает на вопросы простыми предложениями. Александра самостоятельно сидит и ползает на четвереньках, но не ходит. Занятия в реабилитационном центре помогут девочке научиться строить сложные предложения, что позволит более свободно общаться со сверстниками. А также работа на развитие биомеханики ходьбы позволит в дальнейшем научиться ходить самостоятельно». Как помочь Саше? — отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/letter/56/19748 — отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Саша Вальчик) — отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Саша Вальчик); — отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Саша Вальчик — отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами; — перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Саша Вальчик); — перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet; — оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд