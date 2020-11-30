Жители поселка в Ростовской области требуют открыть стационар поликлиники, а чиновников, подвергших опасности жизни и здоровье людей, привлечь к ответсвенности

/Здоровье/

Из-за закрытия единственного в поселке Персиановский медучреждения для стационарного лечения местные жители вынуждены ездить в райбольницу, расположенную в 20 километрах, и стоять в очередях на прием к врачам.

Власти региона «пообещали возобновить работу стационара после снятия ограничений в связи с эпидемией», но не назвали конкретных сроков.

Жители поселка Персиановский Ростовской области потребовали сохранить единственный в населенном пункте стационар при поликлинике, который закрыли без предупреждения, пожаловались местные жители во время схода 26 ноября. По словам жителей, 6 ноября они, придя к зданию стационара, обнаружили, что его двери закрыты, однако никаких объявлений до этого не было.

В самом стационаре были проблемы с лекарствами, здание нуждается в ремонте, но о закрытии речи не шло, сообщили жители. Они добавили, что теперь за медицинской помощью, которую раньше они могли получить в стационаре, необходимо ехать в ЦРБ Октябрьского района, расположенную в поселке Каменоломни.

Расстояние от поселка Персиановский до поселка Каменоломни составляет более 20 километров. В районную больницу приходится добираться с пересадками и стоять в очередях. Пенсионеры жалуются, что им назначили капельницы, но сделать их после закрытия стационара у них нет возможности. В Каменоломни ездить опасно и накладно, нанимать, чтобы мне их делали дома — денег нет - пенсия девять тысяч (рублей).

В Персиановском живёт 20 тысяч жителей, рядом еще шесть посёлков, жители которых тоже лечились в поселковом стационаре. Теперь люди остались без помощи. Поездка в Каменоломни - это необходимо сделать две пересадки, либо платить за такси 300 рублей в один конец. Чиновники жителям рассказывают, что стационар закрыли из-за коронавируса, а как же теперь в переполненных автобусах им ездить?! И в Каменоломни приезжаешь - там очереди начинаются в здании и заканчиваются на улице, такой огромный поток людей. Более того, льготникам в последнее время приходилось самим покупать лекарства.

Стационар в поселке работал 50 лет — когда открывали поликлинику, жителям говорили, что поликлиника будет на первом этаже, а на втором будет стационар — второй этаж отдали под квартиры. Жители поселка жалуются на нехватку денег для поездок в райбольницу. Чтобы сейчас сделать капельницы на дому пенсионер должен за это заплатить 15 тысяч, а ещё около 30 тысяч отдать за лекарства на курс. Многие пожилые пациенты не могут ехать в Каменоломни, они просто не доедут — здоровье не позволяет. Теперь в районе и скорую невозможно дождаться.

«У меня маму положили в Каменоломни в инфекцию, думали ковид, а у неё был инсульт, и теперь она не встает. Вчера маме стало плохо, я позвонила в «скорую», мне диспетчер ответила, что машину забрали в Каменоломни на дежурство. Я сильно возмутилось, на шесть посёлков одна «скорая» и ту забрали, в итоги мы так и не дождались помощи», - рассказывает женщина.

Клавдия Бакшеева работала раньше в закрытом стационаре. «Я ушла ещё до закрытия. Почему стационар закрыли, до сих пор непонятно: на встрече в местной администрации то говорили по САНПину не проходим - ремонт нужно делать, то из-за коронавируса. Ремонт тут действительно никогда не делали, всё своими силами и вуз (Донской государственный аграрный университет (ДонГау), который расположен в поселке Персиановский) помогал, собственно это здание ему и принадлежит», - заявила женщина.

«Стационар существует уже 50 лет, здание принадлежит университету, но университет арендную плату по договору не взимает - вот на это есть даже договор, помещение отдали на безвозмездное пользование. Университет давал возможность существовать стационару, ремонты делались силами университета и силами самих медицинских работников … В стационаре, конечно, в основном лечились пожилые люди, но также и наши студенты, а теперь и им нужно ездить в Каменоломни», - уточнил Ковичкин.

Источник: Телеграм-канал