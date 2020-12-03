Владимир Синяговский о дефиците лекарств в Краснодарском крае

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Найти в аптеках Краснодарского края «Арбидол», «Грипферон», «Ингаверин», «Нобазит» и другие рекомендованные препараты для лечения гриппа, ОРВИ и симптомов коронавируса – сегодня сродни выигрышу в лотерею.

Одной из причин нехватки является некорректно работающая система маркировки препаратов. Мол, производители долго ждут ответа от системы маркировки, а товар тем временем просто лежит на складе, в худшем варианте – в производственном цехе. Эта проблема касается не только коммерческих аптек, но и государственных.

«Технический сбой в системе маркировки был еще в октябре, его быстро устранили, При этом в аптеках лекарства были в наличии, но провизоры их не отпускали, потому что ждали ответной связи по штрих-коду. Оперативно разработали новую схему маркировки – и вопросов по этой части больше не возникает. Но, давайте посмотрим правде в глаза. Не надо заниматься самолечением, оно может привести к тяжелым формам. Прием антибиотиков при первых признаках заболевания негативно влияет на иммунитет. Люди ринулись скупать все рекламируемые препараты, но никто не задумывается об эффективности. Только лечащий врач подскажет что нужно именно вам. Давайте заботиться друг о друге», - рассказал Владимир Синяговский.