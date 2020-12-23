В помощи нуждается Вика Курбатова, 6 лет

/Здоровье/

Вика Курбатова, 6 лет. У нее синдром Шерешевского – Тёрнера (генетическая аномальная низкорослость), требуется лекарство на год стоимостью 365 120 руб.

"Дочка родилась без патологий и развивалась согласно графику новорожденных. Но только кушала очень мало и медленно росла. Педиатр по месту жительства недостатков в развитии не замечала. Когда Вике было полгода, мы по собственной инициативе обратились к неврологу. После обследования врачи диагностировали у дочки редкое генетическое заболевание, которое проявляется аномалией развития внутренних органов, нарушением работы эндокринной системы, синдромом низкорослости. Вика до шести лет росла по нижней границе нормы, а последнее обследование показало, что рост дочки остановился. Интеллектуально Вика развивается согласно возрасту, ходит на занятия по подготовке к школе: учится читать и писать. Но она заметно ниже своих ровесников: сейчас рост Вики всего 113 сантиметров. Эндокринолог подобрал дочке эффективное лекарство – гормон роста растан, Вике необходимо пройти курс лечения. Инвалидность с таким заболеванием не дают, поэтому лекарство за счет госбюджета не предоставляется. Сам препарат очень дорогой, самостоятельно приобрести его мы не можем. Воспитываем двоих детей. Прошу вас, помогите, пожалуйста!" - рассказала Альбина Курбатова, Краснодарский край

Фото из архива семьи

Как помочь Вике?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/krasnodar_actions/122

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Вика Курбатова)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Вики Курбатовой);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Вики Курбатовой — отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Вика Курбатова);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд