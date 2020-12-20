«Кому еще объяснить, что не мог травмировать Сашу?» Откровенное интервью массажиста Кокорина

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Массажист Сергей Колесников в интервью «РБ-Спорт» подробно объясняет, в чем проблемы нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

— Сергей, что у Кокорина за травма, проясните ситуацию? Говорят о заговоре: якобы по некоему соглашению футболист не играл против «Сочи» и «Зенита».

— Это полная ерунда, нет никакого заговора. Саша очень хотел играть и с «Сочи», и с «Зенитом», но не получилось, потому что по приезду его в клуб были даны неадекватные нагрузки, а он был не очень готов. Он сдавал тесты, а был не очень готов. Я устал оправдываться, что не виноват. Сами подумайте — он работал со мной 2 года в «Динамо» и травм не было. Когда он перешел в «Зенит», позвонил мне: «Анатольевич, вы были со мной 2 года, травм не было, хочу, чтобы со мной продолжали работать». И стал работать с ним и Юрой Жирковым, потом, когда Саша перешел в «Сочи», попросил, чтобы меня отпустили с ним. Я уехал в Сочи, все игры Саша отыграл без травм. Значит, там я работал нормально и не вредил, не разрывал его тело на кусочки, как писали? Чушь полная!

— Что произошло в «Спартаке»?

— Я увольнялся из «Сочи», прошло дней 7-8 после его перехода — я приехал в «Спартак», он уже был травмирован. И там немножко неправильно поставили диагноз, выпустили его на тренировку в общую группу, он дорвал…

— Голень?

— Да, травма голени. Камбаловидная мышца. Много напрыгался, а был не готов. Есть специальная система подготовки, которую разработал мой учитель Лев Мастеровой — упражнения на разные группы мышц, которые мы всегда делали с Володей Быстровым, Сашей Кержаковым, Андреем Аршавиным, Игорем Денисовым… Это подготовка, это святая святых — мы начинали работу с этих упражнений, чтобы ноги были готовы к работе.