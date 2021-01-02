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На Северном Кавказе проводят профилактику простудных заболеваний в зимнем периоде

В 58-й общевойсковой армии Южного военного округа на Северном Кавказе и Закавказье предприняты меры по профилактике простудных заболеваний и вирусных инфекций среди военнослужащих в связи с понижением температуры окружающей среды.

В воинских частях создан необходимый запас противовирусных вакцин и витаминов. Кроме того, в рацион питания военнослужащих внесены изменения. В меню появились обязательные витаминизированные овощные салаты, а также лук, сало и чеснок.

В местах проживания военнослужащих постоянно поддерживается температура не ниже 20 градусов, организовано проветривание и дезинфекция спальных помещений.

В целях профилактики простудных заболеваний и вирусных инфекций в зимнем периоде проведена вакцинация 100 процентов личного состава. Во всех воинских частях созданы запасы витаминов и дезинфицирующих средств.

Источник: пресс-служба ЮВО

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Категория: Новости / Здоровье

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