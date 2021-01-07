1 января норма, по которой минимальные выплаты по больничному должны быть не ниже МРОТ, стала бессрочной

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Она действовала с апреля по 31 декабря 2020 года. «Это была временная мера на период пандемии, которая поддержала работников с небольшими доходами или страховым стажем.

Они были вынуждены брать больничный из-за своей болезни, по уходу за ребенком или карантина. В результате их доходы падали ниже МРОТ, что недопустимо», – отметил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Также с 1 января по всей стране выплаты социальных пособий будут производить напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя.

Это гарантирует работникам, что выплата положенных пособий состоится, вне зависимости от финансового положения работодателя.

"Очень своевременная инициатива партии "Единая Россия". Расширены социальные гарантии малоимущих граждан. Главное, теперь провести разъяснительную работу среди населения," - отметил депутат Госдумы, член фракции партии "Единая Россия" Владимир Синяговский.

Источник: @sev_polit_takt