Георгий Ярцев выписан из больницы, спустя месяц после госпитализации

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Легенда «Спартака» и вице-президент «Тамбова» Георгий Ярцев выздоровел от пневмонии и выписан из больницы.

О том, что 72-летний функционер госпитализирован с подозрением на пневмонию, стало известно 20 ноября.

По нашим данным, Ярцев полностью выздоровел и был выписан из больницы еще в конце декабря, перед Новым годом. Сейчас он находится у себя на даче. Несмотря на то, что менеджер выздоровел и хорошо себя чувствует, врачи выдали ему портативный аппарат ИВЛ.

«Тамбов» — первое менеджерское место работы Ярцева. Ранее он был главным тренером сборной России, «Спартака», волгоградского «Ротора», а также московских «Динамо» и «Торпедо».