/Здоровье/

Георгий Ярцев выписан из больницы, спустя месяц после госпитализации

Легенда «Спартака» и вице-президент «Тамбова» Георгий Ярцев выздоровел от пневмонии и выписан из больницы.

О том, что 72-летний функционер госпитализирован с подозрением на пневмонию, стало известно 20 ноября. 

По нашим данным, Ярцев полностью выздоровел и был выписан из больницы еще в конце декабря, перед Новым годом. Сейчас он находится у себя на даче. Несмотря на то, что менеджер выздоровел и хорошо себя чувствует, врачи выдали ему портативный аппарат ИВЛ.

«Тамбов» — первое менеджерское место работы Ярцева. Ранее он был главным тренером сборной России, «Спартака», волгоградского «Ротора», а также московских «Динамо» и «Торпедо».

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Здоровье

Добавить комментарий

Последние новости

Павел Дуров опроверг три мифа о Telegram

Вкусный и полезный перекус

Американские горки/ Диета Мартина Катана

В Краснодаре повысили стоимость проезда на коммерческих маршрутах

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» обследовали толщину льда на 62 водоемах