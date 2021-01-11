Крымские врачи предупреждают о возможном росте туберкулёза

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Крыму работники противотуберкулёзного кабинета Багеровской зоны сообщают о снижении доступности и качества оказания медицинской помощи туберкулёзным больным и предупреждают о возможном росте заболеваемости в близлежащих сёлах.

Находившийся в здании Керченского противотуберкулёзного диспансера профильно оснащённый кабинет два года назад перенесли на базу старой и неукомплектованной больницы посёлка Багерово.

Противотуберкулёзный кабинет Багеровской зоны является структурным подразделением Ленинской ЦРБ и обслуживает более 30 сёл с общей численностью населения 22 тыс. человек.

Сейчас работники противотуберкулёзной службы не имеют возможности полноценно диагностировать и лечить туберкулёзных больных, как впервые выявленных, так и хронических резистентных форм. В больнице отсутствует томограф, нет врача-лаборанта, а рентген-аппарат находится в неисправном состоянии. Больные не могут на месте пройти необходимое обследование, сделать рентген и томограммы, сдать посев мокроты и выполнить диаскинтест.

Проблема осложняется тем, что состоящим на диспансерном учёте пациентам необходимо периодически делать обследования с периодичностью один раз в два-три месяца. С марта 2018 года больным запретили обследоваться в Керченском диспансере, при этом попасть на консультацию в Симферопольский республиканский противотуберкулёзный диспансер без обследования — не представляется возможным.

Таким образом, больные оказываются в безвыходном положении и не могут получить необходимую медицинскую помощь. В результате, нуждающимся в помощи больным невозможно назначить соответствующее лечение и проконтролировать его эффективность. Понимая свою обречённость, люди отказываются от неэффективных обследований и напрасной траты времени на поездки в Багерово, предпочитая остаться наедине со своей проблемой.

Два года назад работники противотуберкулёзной службы Ленинской ЦРБ обращались к крымским властям с просьбой сохранить кабинет на базе хорошо оборудованного Керченского противотуберкулёзного диспансера. Медики обращали внимание руководства Минздрава на недопустимость переноса кабинета на территорию Багеровской больницы из-за слабой диагностической базы и значительной удалённости тубкабинета от близлежащих к Керчи сёл.

Фтизиатры утверждали: наряду со снижением эффективности работы службы в целом, перенос кабинета в Багерово негативно скажется на выявлении новых случаев заболевания, обследовании и лечении хронических туберкулёзных больных. Всё это, по мнению медработников, могло повлечь за собой рост смертности и увеличение числа необследованных детей.

Во время встречи с министром здравоохранения Крыма Игорем Чемодановым в 2019 году, врачи-фтизиатры требовали вернуть тубкабинет обратно в Керченский противотуберкулёзный диспансер, где он находился более 60 лет и успешно справлялся с функциями диагностики и лечения больных с учётом оптимальной отдалённости от сёл, входящих в зону обслуживания.

Здесь необходимо отметить, что разобравшись в ситуации, глава республиканского Минздрава обещал перевести кабинет обратно в Керчь, но его распоряжение, похоже, на местах не спешат выполнять. За аренду кабинета в Керчи нужно платить, отмечают медики, возможно, поэтому руководство Ленинской ЦРБ оставило поручение Чемоданова неисполненным.

Медработники лично обращались по этому вопросу к главврачу Эдуарду Гаптракипову, однако ничего, кроме обещаний они от него не дождались. «Он нас выслушал и пообещал вернуть кабинет в Керченский диспансер. Правда, потом Гаптракипов забыл про обещание и не обращал внимания на наши последующие обращения», — сообщили в комментарии «Антифашисту» работники противотуберкулёзной службы.

Надо сказать, опасения медработников во многом подтвердились: за два года сократилось количество служебного транспорта, на котором раньше перевозили хронических и резистентных больных. По этой причине большинство состоящих на диспансерном учёте малоимущих граждан вынуждено отказались от продолжительных поездок в Багерово за свой счёт.

Врачи бьют тревогу и в очередной раз обращают внимание руководства на увеличение смертности от туберкулёза среди больных, отмечая, что большая часть смертных случаев в Ленинском районе Крыма приходится именно на Багеровскую зону, причём среди умерших выявляются люди, ранее не состоявшие на учёте фтизиатров.

Медики убеждены: рост заболеваемости вызван тем, что нуждающиеся в помощи люди не могут вовремя обследоваться и получить необходимое лечение.

Источник: http://antifashist.com/item/krymskie-vrachi-preduprezhdayut-o-vozmozhnom-roste-tuberkuleza.html