Врач объяснил, чем отличается кашель при COVID от кашля курильщика

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Можно ли перепутать "ковидный кашель" с кашлем курильщика и как избежать этой ошибки, рассказал в интервью врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

Люди, болеющие COVID-19, часто страдают от "ковидного кашля". Он очень похож на кашель, который мучает курильщиков по утрам. Привязка ко времени как раз и является важным моментом, который помогает различать эти два вида кашля, объяснил в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

"При ковиде появляется надсадный сухой кашель, когда человек откашляться не может. Такой же кашель может быть у курильщика, который вынужден утром с трудом откашливаться. Правда, кашель курильщика только утром, а кашель при ковиде идет в течение всего дня", – сказал пульмонолог.

Сухой кашель при COVID-19, по словам Александра Карабиненко, также имеет особые звуковые оттенки, которые может уловить специалист. Но ставить диагноз только на этом основании без тестов и анализов нельзя.

"При коронавирусе появляется сухой кашель, и голос у пациентов становится сиплым или охрипшим, плюс тяжелое дыхание. В словах передать звуковые нотки этого кашля достаточно сложно. Все надо проверять. Если человек кашляет тяжело, то это еще не обязательно сразу ковид. Наличие этого заболевания надо подтвердить лабораторно, а не наличием кашля", – отметил Александр Карабиненко.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/