Владимир Синяговский: За год иностранные граждане на Кубани получили порядка 5 тысяч медицинских услуг

/Здоровье/

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» медицинские организации края в 2020 году оказали услуги иностранным гражданам на общую сумму более 49 млн рублей.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, в основном это средства обязательного медицинского страхования и платные услуги. Наиболее востребованный профиль медицинской помощи у иностранцев – акушерство и гинекология. На втором месте – терапия, на третьем – травматология.

«Из общего числа иностранных граждан, получивших медицинскую помощь на платной основе, абсолютное большинство составляют жители СНГ – в основном Армении и Украины. Незначительное количество пациентов прибыло из Турции, Индии, Латвии и Израиля. Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» в составе нацпроекта «Здравоохранение» рассчитан до 2024 года. В рамках проекта повышается квалификация специалистов, идет обмен международным опытом. Очень лестно осознавать, что силы вкладываемые губернатором и его командой в медицину Края показывают такие высокие результаты», отметил Владимир Синяговский.